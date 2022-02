Óscar Puente advierte que la crisis del PP puede beneficiar a Vox

El alcalde de Valladolid. Óscar Puente, ha advertido este viernes que la crisis del PP puede beneficiar a Vox. "No es bueno para el sistema democrático que el PP pase por una situación como la que estamos viendo", ha lamentado el regidor socialista, quien ha asegurado que la batalla interna abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso no le produce "ninguna satisfacción", sobre todo por el "riesgo" de que "un partido más radical" -ha dicho en referencia a Vox- se pueda erigir como representante de una población que habitualmente apoya al PP. "Si al final esa opción más radical se hace con la representación de ese sector de la población, creo que no es bueno", ha valorado desde el consistorio vallisoletano el exportavoz de la Ejecutiva del PSOE.

Qué está pasando con Ayuso, su hermano, los detectives, un contrato a dedo y la guerra en el PP

Además, Óscar Puente ha asegurado que hay "muchas cosas" que está haciendo la dirección nacional del PP que son "difíciles de entender" y ha criticado que este caso de presunta corrupción se haya "utilizado a conveniencia de las guerras internas o en las disputas internas" en lugar de "perseguirlo con total transparencia". "No están dando una imagen muy edificante. Es malo que un partido de gobierno como el PP esté en una situación como esta", ha afirmado en una rueda de prensa.

Durante la primera ola, el Ayuntamiento de Valladolid realizó un contrato de emergencia -sin licitación- a un empresario amigo de Óscar Puente -Sergio Zaitegui- por un valor de 195.178,20 euros para el abastecimiento de equipos de protección. El regidor vallisoletano ha negado similitudes entre ambos casos porque en el Ayuntamiento él expuso "con total transparencia" que mantenía una relación personal con este empresario. "Frente a la información y transparencia total, aquí (en el caso de la Comunidad de Madrid) ha habido total opacidad. Ayuso compareció ayer sin preguntas diciendo que se ha enterado por Génova, diciendo que no se había enterado de que su hermano estaba detrás del contrato", ha zanjado el alcalde vallisoletano.

Además, en Valladolid se llevó el contrato al pleno del Ayuntamiento, algo que no se hizo en la Comunidad de Madrid. El alcalde también ha calculado el precio medio de cada mascarilla en los dos contratos: "Aquellas mascarillas las compramos a tres euros la unidad y allí a 9 euros. Ya hay margen para cobrar comisiones, si son ciertos los 286.000 euros [que cobró presuntamente el hermano de la presidenta madrileña]".

Puente insta al Partido Popular a judicializar el asunto de Madrid después de que "contactaran con esa asociación de abogados europeos" para judicializar el contrato menor del Ayuntamiento de Valladolid. "Aquí se judicializó, fue archivado por el Juzgado de Instrucción y por la Audiencia Provincial, con un varapalo importante. Hablaba de mala fe y utilización espuria de la jurisdicción penal después de ratificar todo lo que yo había dicho punto por punto", ha expuesto Puente, quien ha destacado la "suerte" de tener un portavoz -el de Ciudadanos- que tuvo la "decencia" de contar "con pelos y señales" cómo se había producido esa contratación.

"No veo ninguna similitud. La única es que esta Administración en época de pandemia se vio en la imperiosa necesidad de buscar y se acudió a lo que se pudo, como amigos. pero las diferencias son bastante considerables", ha concluido el alcalde vallisoletano.