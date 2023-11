Óscar Puente, el candidato más votado en Valladolid a quien el PP no dejó gobernar, llega al Consejo de Ministros

Que el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, sea ministro, es algo que podría achacarse al PP. A una mala jugada del PP, querían arrinconarle y han conseguido justo lo contrario. Ahora será titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible.

El pasado 26 de mayo, el PSOE fue el partido más votado en las elecciones municipales en Valladolid, y sin embargo, Puente perdió la alcaldía.

El PP olvidó aquello que venía exigiendo campaña tras campaña de “dejar gobernar a la lista más votada” y aprovechando que podía sumar con Vox, mandó a Puente a la oposición. Meses después, los resultados de las generales hicieron aterrizar a Puente en el Congreso de los Diputados y se estrenó en la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo cuando fue el encargado de darle una réplica que tardará en olvidarse.

“De ganador a ganador”, dijo, “en igualdad de condiciones”, añadió, “¿por qué tiene usted más derecho a ser presidente del gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid?”, planteó. A izquierda y derecha, Puente encendió las tribunas, provocando el entusiasmo entre los suyos y el enfado en los contrarios. Y desde ese momento, Feijóo no dejó de recibir reproches, chanzas y lecciones de un Puente que arrancó aplausos y al que muchos descubrieron ese día pero Óscar Puente no es un recién llegado.

Nieto de socialista que pasó años en la cárcel durante la dictadura, abogado de profesión, y actor de teatro en sus tiempos universitarios –llegó a ser coprotagonista de 'El avaro'– Puente está más que bregado en oratoria y en estrategia política. Los años que pasó en la oposición en el Ayuntamiento de Valladolid, entonces en manos del polémico y posteriormente condenado e inhabilitado por los tribunales, Javier León de la Riva, le curtieron y le mostraron las debilidades de cualquier político. Destacan de esos años su pésima relación con un León de la Riva aposentado en mayorías absolutas y en el convencimiento de que nadie le movería el sillón, y el haber hecho una oposición sin descanso, llegando incluso a los tribunales.

El caso PGOU, en el que se manipuló el planeamiento urbanístico de Valladolid acordado en Pleno, y que acabó 10 años después con la condena del jefe de Urbanismo y del arquitecto municipal, fue uno de sus caballos de batalla, si bien lo que descabalgó a León de la Riva fue una condena por desobediencia judicial que le inhabilitó para cargo público durante 18 meses. El juicio se celebró en plena campaña electoral y el partido no fue capaz de sacarle de las listas. Aunque el PP fue el partido más votado, el PSOE pactó con Valladolid Toma La Palabra y logró hacerse con el bastón de mando. Poco después, llegó a sentar a León de la Riva nuevamente en un banquillo al comprobar que había firmado unos créditos que lastraban el presupuesto municipal sin pasar por la Intervención ni por el Pleno.

La coalición se repitió en 2019, pero no pudo ser en 2023, con una campaña marcada por la grave lesión que sufrió al resbalar mientras visitaba unas obras y que le obligó a alternar la silla de ruedas con las muletas. La pérdida de un escaño del socio, dejó al PSOE sin posibilidades mientras el PP se abrazaba a Vox.

La vuelta de Puente –fue portavoz de la Ejecutiva del PSOE durante un corto periodo de tiempo– a la arena política nacional, fue sonora y las imágenes se replicaron una y otra vez. “Forma usted parte del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña”, le dijo a Feijóo provocando el pataleo de los 'populares' y una llamada a la calma de la presidenta del Congreso. De aquel repaso de Puente a Feijóo pueden encontrarse similitudes en el tono, y en las expresiones, al que le dio Sánchez el pasado miércoles en su investidura. El momento en el que Sánchez espetó a Feijóo su “teoría de no soy presidente porque no quiero”, o que era el “único español que había renunciado a ser presidente pudiendo serlo” lleva el inconfundible sello de Puente: si no lo escribió, al menos lo inspiró. Pero más allá de esa influencia, lo que dejó entrever es que Puente formaría parte de la guardia pretoriana que conformase Sánchez.