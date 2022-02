Pablo Casado, sobre la reforma laboral: “Esto no ha pasado en Caracas, Managua o La Habana. Esto ha pasado en España”

"Esto no ha pasado en Caracas, Managua o La Habana. Esto ha pasado en España". Así se ha referido desde Palencia en un mítin el presidente del PP, Pablo Casado, a la votación de la reforma laboral del pasado jueves. Casado ha criticado -sin aludir a ello expresamente- que el voto telemático y erróneo del diputado del PP, Alberto Casero, no se pudiera modificar cuando Casero llegó al Congreso de los Diputados, lo que ha considerado un "atropello democrático". Casado ha defendido que esa votación se ha celebrado "en un parlamento serio, con dos esculturas de los Reyes Católicos, que ha dado los mejores años de democracia y constitución". Así, ha anunciado que el Partido Popular llegará "hasta el final" por una "posible prevaricación" de la presidenta de la cámara, Meritxell Batet.

Durante su intervención en el mítin de mitad de campaña, ha acusado a Batet de hacer "trampas" en el Congreso y "retorcer" la soberanía nacional porque la mesa no permitió a Casero votar dos veces: una telemáticamente -donde se produjo el error- y otra en el salón de plenos. Para el presidente 'popular' esta votación ha "condenado" a la vía Frankenstein, "atado a su criatura" y los partidos políticos del hemiciclo se han dado cuenta de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es "tóxico". "Ha pasado de la coalición Frankenstein a la coalición Drácula. A todo el que pacta le contagia. A todo el que muerde acaba siendo un zombi como él", ha expuesto, tras enumerar los partidos con los que el gobierno pactó.

Casado ha respondido al expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que desde León ha asegurado que el PP es "especialista en meterse goles en propia meta". "Cuando hay un árbitro no se hacen patadas, zancadillas y no tienes al juez de línea a favor del partido que está gobernando en el Congreso", ha criticado Pablo Casado, que ha rechazado que Zapatero -"el socio de Maduro que logró la mayor ruina de España"- hable de "regeneración o de futuro".

El presidente del PP ha puesto en valor las elecciones adelantadas de Castilla y León por el candidato del PP y presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, porque el 13 de febrero -ha asegurado- va a "afectar" a lo que el PP "quiere hacer en España". "El PP con el presidente de la Junta [Mañueco] ha decidido de forma responsable apostar por la estabilidad de esta tierra y ponerse a la disposición de los ciudadanos frente a las traiciones en negociaciones de despacho. Estamos hartos de negociaciones, chantaje y presiones", ha reprochado Casado.

Campaña en Castilla y León

Antes que Casado, en el mítin han intervenido (por orden) la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén, el consejero y candidato del PP por Palencia, Carlos Fernández Carriedo, y el presidente Mañueco, quien ha asegurado que él "no necesita" subirse "a un caballo blanco" para decir que es "el presidente del campo". Las imágenes de responsables políticos en bucólicas escenas rurales han provocado polémica en la precampaña y campaña electoral. El propio Casado ha asegurado que él ha hecho "a mucha honra dos actos con animales" en el pueblo de su padre en Palencia y en su pueblo de "adopción", en la provincia de Ávila.

Mañueco ha asegurado que si el PP ha gobernado en Castilla y León en los últimos 35 años es porque hay una "sintonía" similar a la "amistad de dos amigos". "Cuando hay sintonía, dura siempre. Esto ocurre con el PP y Castilla y León", ha zanjado Mañueco, quien ha asegurado que su gobierno es "eficaz y serio". Además, ha considerado un "triunfo" que "toda España" esté observando a Castilla y León por el adelanto electoral.

También ha criticado las recientes visitas de los ministros socialistas a Castilla y León. "El que no viene es Sánchez, porque sabe que está desgastado. Qué pena, con dos o tres visitas más de Sánchez e íbamos a por todas. Que venga Sánchez, por favor, que venga cuanto antes", ha reclamado el candidato del PP de Castilla y León desde Palencia mientras Pedro Sánchez daba un mítin en León acompañado de Zapatero y el candidato, Luis Tudanca.

El candidato del PP autonómico ha llamado al voto a su partido para tener un mandato "rotundo" que le permita establecer "un gobierno fuerte y estable", porque un gobierno de coalición genera -según él- "inestabilidad e incertidumbre". De nuevo, ha evitado mencionar al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León para centrar a la figura de Pedro Sánchez como su rival político.

La presidenta del PP palentino, ha apostado por gobernar "sin peajes ni cesiones" porque en un gobierno de coalición no hay "cesiones" sino "imposiciones". "No queremos un gobierno como el de Sánchez, donde la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino la tensión e imposición", ha rematado Ángeles Armisén. En 2019, el PSOE ganó las elecciones aunque no alcanzó la mayoría suficiente como para gobernar; algo que sí realizó el Partido Popular al sellar su coalición con Ciudadanos.