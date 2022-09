Más País explora opciones en Castilla y León de la mano de un ex de Podemos

Más País aterriza en Castilla y León de la mano de un ex de Podemos, Braulio Llamero. La formación liderada por Íñigo Errejón está en campaña para que afiliados y simpatizantes se sumen al proyecto de izquierdas a través de su recién estrenada página web.

Fuentes de la formación apuntan a que todavía están en una fase muy inicial y en principio no está previsto presentarse a las elecciones locales de mayo de 2023, salvo que haya sorpresa. Todavía faltan por constituirse grupos provinciales y asambleas para ver cómo se estructura el partido, aunque no descartan apoyar a algunas “fuerzas del cambio”. Una vez estén asentadas las bases, barajarán la posibilidad de presentarse (o no) en algún sitio de forma puntual, como mucho.

Si quieres formar parte de algo grande.

Si quieres que Más País esté en tu pueblo, ciudad o provincia.

Si sueñas con un entorno verde, justo y feliz.

Te estamos esperando. Visítanos:https://t.co/5f8H5IHSbS — Más País Castilla y León (@MaspaisCyL) 1 de septiembre de 2022

Su coordinador autonómico es Braulio Llamero, periodista zamorano y escritor de libros infantiles. Fue director de La Opinión de Zamora, secretario local de Podemos en Zamora y secretario de Organización de Podemos Castilla y León. En 2015 se presentó como candidato al Congreso de los Diputados por Zamora, escaño que no obtuvo los suficientes votos. En 2017, dimitió como secretario general de Podemos en Zamora por “motivos personales” y en 2019 abandonó la formación.

Entonces, justificó que abandonaba Podemos porque rechazaba la unidad con Izquierda Unida. “No creo en planteamientos de vieja izquierda trasnochada, ni comparto un ápice de las tesis territoriales del partido. Creí en éste cuando se presentaba como mera herramienta que aspiraba a profundos y sensatos cambios, apelando al apoyo de la inmensa mayoría. Nunca he creído en partidos rígidos, capaces de hablar solo a convencidos y que ven a la inmensa mayoría como una masa de ignorantes a la que ha de iluminar una minúscula vanguardia en posesión de todas las certezas”, aseguraba entonces en sus redes sociales.

Pocos meses después, Llamero aseguraba que no había tenido contactos con los responsables de Más País. Ahora, es su coordinador autonómico. Más País Castilla y León nace “para ponerse al servicio de cuantos viven en cada una de las nueve provincias de la Comunidad”. La formación aspira a tener peso a nivel local, provincial y autonómico, aunque todavía no se han consolidado sus núcleos provinciales. De momento, solo tiene una cuenta provincial en Twitter con los tuits en abierto, la de Zamora; aunque la de Valladolid también está abierta —con candado—.

“Queremos que vivir en esta tierra siga siendo un privilegio, extensible a las siguientes generaciones. Nada tendríamos sin quienes nos precedieron y es nuestro deber dejar una Comunidad más viva, poblada, feliz y justa a quienes nos han de suceder”, destaca la formación en su página web, que han lanzado hace unos días.

La formación de Castilla y León es una de las que ha creado Más País en los últimos meses, como Más Asturies, Más Euskadi - Euskadi Eraiki y Más Castilla-La Mancha. En abril de 2022, Más País Castilla y León creó su cuenta de Twitter, aunque hasta ahora no tenían página web. La formación trata así de asegurarse la presencia en las comunidades autónomas y alejarse de esa marca tan vinculada a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.