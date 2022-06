El Parlamento de Castilla y León instalará cámaras de seguridad en un pasillo después de que Vox denunciase el robo de carteles electorales

Las Cortes de Castilla y León, institución presidida por Vox, instalará cámaras de seguridad en un pasillo del Parlamento después de que el partido de extrema derecha denunciase una intromisión en los despachos de sus asesores para llevarse “material corporativo”.

Según el escrito que remitió el partido al presidente de la Cámara, Carlos Pollán, el pasado 20 de junio se detectó una “intromisión en las dependencias de Vox, ubicadas en la cuarta planta, que Vox comparte comparte con el Grupo Mixto y el Grupo Socialista. En concreto, en el pasillo desaparecieron los carteles electorales que decoraban la parte de los despachos del partido de Santiago Abascal. Vox los ha repuesto y ha incluido un cartel que indica que tienen ”muchos más“ si alguien quiere.

Igea: “¿Quién no desearía llevarse un cartel de Gallardo y Abascal a su casa?

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea ha ironizado con la nueva medida de seguridad aprobada por la Mesa de las Cortes.

“No solamente no van a retirar los carteles que decoran este pasillo común de las Cortes sino que además, para proteger semejantes obras de arte han decidido instalar cámaras de seguridad, lo que vendría a ser gasto político innecesario, que diría García-Gallardo ¿Quién no desearía llevarse un cartel de Gallardo y Abascal a su casa? Ahora que Gallardo abre las páginas del Times, del The Guardian, ahora que es una estrella internacional...” ha comentado Igea. El procurador ha valorado la posibilidad, “en una legislatura desquiciada donde todo es posible”, decorar a su vez su parte del pasillo “con los primeros carteles de Albert (Rivera)” o los “Brokeback Mountain”-una película sobre homosexualidad- para estar a la altura del “icono, estrella, líder galáctico internacional”.