La portavoz del PSOE contradice a Puente y afirma que la apuesta del partido sí es reabrir el tren Directo a Aranda

La secretaria general del PSOE burgalés y portavoz nacional de la formación, Esther Peña, ha asegurado que la posición de su partido es “firme y contundente” en la reapertura de la línea férrea Madrid-Aranda-Burgos y ha contradicho así al ministro de Transportes, Óscar Puente, que prácticamente descartó esta infraestructura en unas declaraciones recientes.

“La reapertura es posible, es viable, es conveniente y es útil. Y no vamos a cejar en nuestro empeño, gobierne quien gobierne y sea quien sea quien ostente la responsabilidad en el Ministerio de Transportes”, ha subrayado la diputada burgalesa, que ha atribuido a una “opinión particular que no se sustenta en nada” lo expresado por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Peña, en una rueda de prensa ofrecida en Aranda de Duero (Burgos), ha asegurado que mientras “huye” de la “demagogia, los enfrentamientos y los discursos destructivos de otros”, el PSOE siempre ha apostado por sacar adelante proyectos de forma dialogada, como se ha logrado paralizando el levantamiento de vías en la estación de tren de El Montecillo.

La política burgalesa ha recordado que en estos momentos, cuando ya se está trabajando en sacar la bateadora del túnel de Somosierra y en el proyecto de rehabilitación de esta infraestructura, se está a la espera del estudio de viabilidad sobre el Directo contratado.

En él en una primera fase, se reflejará la demanda de mercancías y pasajeros y su caracterización. Por ello, desde su partido se están manteniendo encuentros con centros logísticos, empresas e incluso puertos del Estado buscando el respaldo, también del sector privado, para la reapertura de la línea.

Las dos fases siguientes del informe, analizarán, respectivamente, las alternativas y las soluciones funcionales que optimicen el tráfico ferroviario y los posibles itinerarios y, por último, la rentabilidad y evaluación socioeconómica y financiera, lo que tendrá que hacerse público antes de junio de 2025.

En este sentido, ha puesto el acento en que no solo habrá que valorar criterios económicos, sino también de rentabilidad social “porque este país, este territorio, esta comarca, nuestra provincia necesita un reequilibrio en materia de infraestructuras para hacer frente también al reto demográfico y para conseguir más oportunidades de futuro”.

Peña ha insistido en que el PSOE “se pone la camiseta de Aranda” para defender sus intereses frente a otros que tendrán que dar explicaciones, como el PP con el voto en contra a los objetivos de estabilidad en el Senado, lo que dejará al Ayuntamiento de Aranda sin percibir dos millones de euros, ha apostillado la socialista.