PP y Vox aprueban los presupuestos para Presidencia, Economía y Agricultura sin aceptar una sola enmienda

Conforme a lo advertido por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) la primera parte del Pleno para aprobar los Presupuestos Generales de la Comunidad ha concluido pasadas las dos de la tarde de este jueves sin que PP y Vox hayan aceptado ni una sola de las enmiendas planteadas por la oposición para las consejerías de Presidencia (PP), Economía y Hacienda (PP) y Agricultura (Vox). García-Gallardo ya dijo hace unos días que no se iban a aceptar enmiendas y bajo ese guión han afrontado el Pleno los socios de la coalición, con un debate plano y repetitivo en el que la oposición ha ido perdiendo fuelle según iba avanzando.

Las cuentas de las tres consejerías que se han debatido a lo largo de esta mañana suman 1.284 millones de euros con el destino que el PP y Vox pretendan darles. En el caso de la Consejería de la Presidencia, la hucha llega a los 176 millones de euros. El procurador del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Briones ha criticado que se dediquen 12 millones a “propaganda” que aparece reseñada como publicidad, estudios o programas y ha sido especialmente duro respecto al dinero que se destina a la Vicepresidencia, donde hay altos cargos sin funciones ni cartera como Juan García-Gallardo, que gestionará 112.000 euros con un gasto en personal de 1,2 millones, tal y como ha publicado El País. No se ha aceptado ninguna de sus 48 enmiendas. entre las que aparecía la recuperación de la jornada de 35 horas para los funcionarios o las ayudas a ayuntamientos para pagar las facturas de gas y electricidad.

La réplica del PP, por el procurador José Luis Sanz Merino, ha consistido en definir los prepuestos como útiles y municipalistas y ha acusado al PSOE de presentar enmiendas copiadas de años anteriores y de ser la “cofradía del santo reproche”. La misma suerte han corrido las 12 enmiendas de UPL, o las dos de Soria Ya, o las de Podemos y Ciudadanos. En el último caso, el procurador Francisco Igea, ha acabado abandonando el hemiciclo porque el portavoz de los titulares, Raúl de la Hoz, no dejó de hablar mientras él intervenía, algo que también fue criticado por Luis Mariano Santos (UPL) que señaló que él iba a las Cortes “a trabajar” y no a “hacer el tonto” como De la Hoz.

Los 566,84 millones destinados a la Consejería de Agricultura también se emplearán en lo que PP y Vox han decidido, porque tampoco se aceptaron enmiendas la oposición. El procurador de Vox, Javier Bernardo Teira, fue especialmente gráfico cuando aludió a la frase que aparecía en el dintel de la entrada al infierno de Dante: “abandonen toda esperanza”, dijo a los socialistas. El socialista Juan Luis Cepa ha retirado tres enmiendas sobre las ayudas por daños del lobo después de que la Junta de Castilla y León haya aceptado la estrategia nacional “tras el ridículo la semana pasada”. Vox ha descartado las140 enmiendas del PSOE por estar “fuera de la realidad”, porque “sólo proponen más gasto y ruina sobre ruina” y porque técnicamente son, a juicio de Vox, incorrectas. También se ha pronunciado sobre la nueva PAC que se gestionará “desde un Europeismo del sentido común y no uno complaciente y plegado a las agendas ecologistas ultras”. Cepa ha replicado a Bernardo Teira que si no sabe hacer una enmienda no critique a quienes sí saben.

Igea ha sido aún más incisivo al reprochar a Vox que utilizase el lema de “siembra” cuando la Consejería de Agricultura, una de las tres en manos de Vox, es la que menos crece en presupuesto- “No se debate más gasto, no se puede. Se lo digo para que aprenda algo usted alguna vez”, le ha dicho a la diputada de Vox, Ana Rosa Hernando.

La oposición centró el debate sobre las cuentas de Economía, con un presupuesto de 542 millones, en los malos datos de Castilla y León, con una bajada en varios indicadores como el PIB, o la población, algo contra lo que el PP dice luchar con 1.747 millones, en estos presupuestos. El Pleno de Presupuestos sigue desarrollándose y se dará por concluido este viernes, previsiblemente con los únicos votos favorables de PP y Vox.