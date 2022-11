El presidente imputado del PP de Salamanca defiende la limpieza del proceso de primarias que ganó Mañueco

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, ha manifestado sobre el caso del pago de cuotas de afiliados antes de las primarias autonómicas del PP Castilla y León en 2017, que se está investigando en la Audiencia Provincial, ha manifestado: “No hemos hecho nada malo y vamos a demostrar que así es”.

Así se ha referido a esta cuestión durante la celebración este viernes del pleno en la Diputación de Salamanca, de la que es presidente, después de la presentación por parte del PSOE de una moción con carácter de urgencia para pedir su dimisión, una proposición que inicialmente quiso incorporar al orden del día y que no se aceptó, y después de que el Grupo de Ciudadanos también pidiese explicaciones sobre este caso en el turno de ruegos y preguntas.

Ante estas manifestaciones, después de que la moción del PSOE no contase con el apoyo del PP para ser debatida, pues contó con el apoyo de los socialistas, de Ciudadanos y del diputado no adscrito, pero no de la formación Popular, con mayoría absoluta en la Cámara, Iglesias ha remarcado sobre el caso abierto que “investigar no es condenar”.

“Estamos colaborando y poniendo luz y taquígrafos”, ha apuntado, para “dilucidar cualquier resto de duda” después de que “más de 50 personas” vinculadas al partido aportasen “un dinero” para el pago de cuotas de afiliados y que luego estos pudiesen “legítimamente votar” en el proceso de primarias abierto para la elección del PP de Castilla y León, ha manifestado.

Tras reseñar que el PP de Salamanca se encontraba ante “una oportunidad única” de que un salmantino se pusiese al frente de la formación popular, Iglesias ha señalado: “No lesionamos los intereses de nadie” en “una cuestión interna” de la formación.

“Me siento muy orgulloso de mi partido, de lo que hemos hecho y de poder colaborar con la Justicia todos los días para que no haya un mínimo de dudas respecto a la integridad de mi persona y de las más de 50 personas que hicimos alguna aportación para pagar las cuotas de unas personas para que pudieran votar y pudieran participar en esa fiesta de la democracia interna, que fueron las primarias del PP de Castilla y León en el año 2017”, ha apostillado sobre un tema en el que ha insistido que es “interno”.