El PSOE culpa a PP y Cs de "obstaculizar" la comisión de residencias de Castilla y León y le preocupa los brotes en centros en esta quinta ola

La secretaria del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez, y la coordinadora socialista de Familia, Nuria Rubio, han culpado a PP y Ciudadanos de "obstaculizar" de forma "deliberada" la constitución de la Comisión de Investigación de Residencias al tratar, a su juicio, de alargar los plazos sin designar a los procuradores que formarán parte de la misma por parte de ambos grupos, al tiempo que han mostrado su preocupación por los brotes que se comienzan a registrar en los centros residenciales en esta quinta ola.

Gómez ha recordado el acuerdo por el que los grupos parlamentarios decidieron habilitar julio para, entre otras cosas, impulsar la Comisión de Investigación sobre la situación vivida en las residencias de la Comunidad durante el Covid y, sin embargo, en esta última semana de julio ni PP ni Ciudadanos han designado a los miembros de la misma, por lo que ha sido imposible su constitución.

"No han dado los nombres de los miembros que forman la Comisión", ha lamentado Gómez, quien ha insistido en que se trata de una maniobra "deliberada" de obstrucción de los dos grupos que forman parte del Gobierno de la Junta. "PP y CS no quieren convocar, no les interesa", ha señalado la secretaria del Grupo Socialista.

"Se trata de dar cuentas, de saber qué pasó y poner medios, hay que dar explicaciones y dirimir responsabilidades de los más de 4.000 fallecidos en las residencias durante la pandemia", ha defendido Patricia Gómez, quien ha considerado que con la posición de PP y Cs se puede pensar que "tienen mucho que ocultar". "Están poniendo todas las trabas del mundo", ha zanjado.

Por su parte, la coordinadora de Familia del Grupo Socialista ha reseñado que el objetivo único del PSOE es saber qué sucedió en los centros y avanzar para que no vuelva a pasar. Así, ha señalado los "preocupantes" datos que se comienzan a registrar en los centros residenciales en esta quinta ola con un brote en una residencia de León con más de 50 positivos.

Ante esta situación Rubio se ha preguntado dónde está la consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas, a la que ha culpado de no preocuparse por los mayores. "No se están haciendo pruebas", ha advertido la procuradora socialista, quien se ha preguntado qué ha hecho la Junta para mejorar la situación en este último año tras demostrarse que el modelo residencia "ha hecho aguas" con "aislamientos indiscriminados" durante el mayor pico de la pandemia, en el que "no se derivaron a mayores a los hospitales".

"Se niegan a que conozcamos la verdad", ha lamentado, al tiempo que ha informado de que actualmente sólo se conoce la situación de 25 de las más de 1.000 residencias que están abiertas en la Comunidad. "Detrás de cada uno hay una familia y una historia, qué tienen que ocultar para poner todos los palos en la rueda y evitar que vuelva a suceder", ha concluido.