El PSOE pide una comisión de investigación de las residencias privadas y espera que Ciudadanos no se oponga

El PSOE, Podemos, Por Ávila y la Unión del Pueblo Leonés (UPL) piden una comisión de investigación para conocer qué pasó en las residencias privadas durante los meses de marzo y abril. Así lo han comunicado esta mañana la coordinadora socialista del Área de Familia e Igualdad, Nuria Rubio, y el portavoz del grupo, Luis Tudanca, quien espera que Ciudadanos no se oponga.

El pacto para la reconstrucción de Castilla y León bloquea una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores

La comisión de investigación se había bloqueado implícitamente con la firma del pacto de reconstrucción firmado por todas las formaciones salvo Vox y UPL. Se acordó elaborar "un informe de la incidencia y prevalencia del coronavirus en esos centros, sobre las actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos para llevarlo a evaluación y debate en la comisión competente de las Cortes de Castilla y León". Sin embargo, este informe ha resultado "insuficiente" para los partidos de la oposición y sindicatos.

"Del PP no espero nada, nunca lo he esperado, ni antes ni durante ni después de la pandemia", ha lamentado Tudanca, que ha tendido la mano a Ciudadanos. "El portavoz de Cs, David Castaño, afirmó el 26 de junio que no se opondría a una comisión de investigación, espero que al menos esta vez Cs cumpla con su palabra", ha señalado Tudanca en rueda de prensa en las Cortes, instantes después de registrar la petición de creación de la comisión de investigación para saber "qué pasó en las residencias privadas, cuántas inspecciones hubo y qué se averiguó en ellas y cuántas visitas presenciales de equipos COVID hubo", ha repasado Rubio.

"No nos han dejado otro camino que presentar esta petición para conocer la realidad y que se adopten las medidas necesarias para que no vuelva a suceder", ha insistido Tudanca, quien ha asegurado que la consejería de Familia está "superada" por la situación desde el principio de la crisis y "no es capaz de hacerse con las riendas". De esta manera, Ciudadanos tiene "una nueva oportunidad de reconducir su posición si están comprometidos con la regeneración, transparencia y con saber la verdad".

Igea y Mañueco "dieron por abandonado" el acuerdo

El líder socialista se ha negado a "dar por perdido" el pacto de la reconstrucción y promete exigir "hasta el último minuto que cumplan hasta la última coma" porque cada una de las propuestas allí firmadas "pueden ayudar" a los ciudadanos de Castilla y León. "Igea y Mañueco dieron por abandonados los acuerdos. No es la primera vez ni la última que incumplen su palabra. No han hecho otra cosa que incumplir los acuerdos que firman. Son ellos los que han abandonado el pacto, están incumpliéndolo con los castellanos y leoneses", ha censurado Luis Tudanca, que se ha mostrado "decepcionado" respecto a este asunto.

"Aceptamos que la junta elaborara un informe, pensando en la responsabilidad del PP y Cs, pero no han sido responsables ni transparentes", ha afeado el líder socialista, que ha alertado de que la Comunidad sigue igual que al principio de la epidemia, "afrontando la segunda ola en las mismas precarias condiciones que la primera". "Y lo están pagando los mayores y las familias", ha reprochado.

"No se trata solo de datos, sino de evaluar qué ha pasado. Se trata de saber qué sucedió y qué medidas hay que adoptar para que no se repita. Algo estará pasando para que seamos una de las autonomías más afectadas, no solo en las residencias. Se están adoptando medidas de restricción que no están funcionando. La Junta debería hacer más", ha enumerado Luis Tudanca, quien ha acusado a Familia de "tapar" la información "para no perjudicar el negocio de algunas residencias privadas".

Una vez registradas, las comisiones de investigación se constituyen de forma automática si ningún partido se opone expresamente en el plazo de un mes. Si algún partido se opusiera, deberá debatirse en el pleno de las Cortes y aprobarse por la mayoría de los procuradores. "La posición de Ciudadanos es decisiva y yo apelo a su conciencia y al valor de la palabra dada por el portavoz", ha remachado Tudanca.