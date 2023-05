Puente propone 334 medidas para una “transformación ambiciosa y realista” de Valladolid

El alcalde de Valladolid y candidato socialista a la alcaldía, Óscar Puente, tiene un programa electoral con el lema “Valladolid, mejor que nunca” con 334 medidas para una “transformación ambiciosa y realista” y que tiene como ejes transversales la promoción de la salud y la calidad de vida desde todos los ámbitos.

“Mi equipo y yo tenemos las ideas muy claras y ahí están los resultados. Valladolid está mejor que nunca, en plena transformación, fraguando un salto cualitativo como ciudad. Estamos cumpliendo nuestros planes, materializándose en realidades palpables y nos aguardan grandes logros que la ciudad merece y que están recogidos en este programa electoral. Por lo tanto, no me comprometo sólo a cumplir. Me comprometo a seguir superando las expectativas. Los mejores frutos de estas políticas que tengo el honor de liderar están por llegar”, sostuvo en la presentación de su programa.

El documento, más allá de las propuestas más llamativas, (parque acuático en Pinar de Jalón, nuevos polideportivos en Rondilla, La victoria y Huerta del rey, la ampliación del aparcamiento de Isabel la Católica, la construcción de un nuevo espacio joven en Parquesol o la creación de un nuevo parque en San Isidro), incluye 334 medidas concretas recogidas en 9 epígrafes: Valladolid para vivir, Valladolid para moverse, Valladolid saludable y sostenible, Valladolid activa y deportiva, Valladolid cívica y segura, Valladolid próspera y atractiva, Valladolid sensible, Valladolid culta y Valladolid bien gestionada.

“Vamos dejando atrás, por fin, el fraude y los largos años de falsas promesas para comprobar cómo, de la mano de la Administración central y la Junta de Castilla y León, estamos haciendo realidad la integración del trazado del ferrocarril a su paso por la ciudad, lo cual permitirá, además de una mayor permeabilidad, sacar de la ciudad el tráfico de mercancías y abrir paso al corredor de cercanías Palencia - Valladolid - Medina del Campo”, recuerda Óscar Puente: “La solvencia en la gestión de mi gobierno ha quedado contrastada al haber alcanzado estos objetivos a pesar de tener que lidiar con una pandemia y una crisis energética. Hemos aprobado el presupuesto municipal más alto y con mayor respaldo político de la historia, sin haber subido los impuestos desde que soy Alcalde, periodo en el que el coste de la vida en Valladolid se ha encarecido un 19%. Es más, en un lustro hemos logrado triplicar el valor patrimonial del Ayuntamiento, que es un patrimonio común de todos los vecinos y vecinas de Valladolid”.

“Prometí una ciudad más saludable y sostenible y hoy Valladolid goza de un 15% más de zonas verdes y árboles en sus calles. Hemos tomado medidas para reducir los índices de contaminación al tiempo que hemos rebajado la factura energética municipal. Hemos renovado las flotas municipales con vehículos más limpios, destacando la de autobuses, que en 2015 era la segunda más envejecida de España y ahora es una de las más modernas. La gran mayoría de la ciudadanía, que se desplaza a pie, el comercio de proximidad y la hostelería, disfrutan ahora de más espacio y más aire limpio”, señala Puente antes de apuntar que “aparte de más limpio y menos ruidoso, el autobús urbano es ahora un 30% más rápido y los menores 15 años pueden usarlo gratis. Los elevadores que hemos instalado en San Isidro o Parquesol y que también hemos facilitado para viviendas privadas, permiten ahora salvar desniveles y hemos aumentad un 53% el número de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. El nuevo sistema de préstamo de bicicletas, que incorpora eléctricas, también va a suponer una mejora sustancial en la forma de moverse por la ciudad, más sana y más eficiente”.

