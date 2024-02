Satse acusa a la Junta de Castilla y León de eliminar a las enfermeras de las residencias de Valladolid

El Sindicato de Enfermería (Satse) de Valladolid ha acusado a la Gerencia de Servicios Sociales de eliminar enfermeras de sus residencias públicas en la provincia.

Satse enmarca tal reducción en la futura publicación de la Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencial y Centros de día de Servicios Sociales para cuidados de Larga Duración de Castilla y León, que eliminará la obligatoriedad de que los centros sanitarios dispongan de enfermeras.

Y ello a pesar de la postura en contra de colegios profesionales y asociaciones, ya que va a suponer un retroceso en la calidad de los cuidados que se prestan a nuestros mayores.

Satse afirma que la Gerencia de Servicios sociales ya está prescindiendo de las enfermeras en sus centros, como en la de Parquesol, donde desde hace dos meses hay un puesto de enfermera coordinadora vacante al que ahora se suma también la ausencia del responsable de Área Asistencial-Residencial.

En la Residencia Asistida, según denuncia el sindicato, la cobertura de una plaza de enfermera vacante tras una jubilación no se está realizando, cubriendo sus funciones una enfermera que dispone de un contrato relevo que finalizará cuando también se jubile el titular.

La situación del CAMP “tampoco es nada buena” al tratarse de un centro con 120 usuarios y solo una plantilla de seis enfermeros, en ocasiones uno por turno que tiene que atender a todos los residentes, en su mayoría grandes dependientes.

Satse, a través de un comunicado, considera que esta sobrecarga asistencial mantenida en el tiempo, la “dejadez” de la Gerencia de Servicios Sociales y el “abuso” de considerar “necesitades del servicio” situaciones que son programadas, hacen que los enfermeros que trabajan para la Gerencia de Servicios Sociales sientan que están en “peligro de extinción” y que sea casi imposible captar nuevos enfermeros ya que no quieren trabajar para esta Gerencia por la precariedad de las condiciones de trabajo.

El sindicato acusa a la Gerencia de Servicios Sociales de no contar con planificación alguna, y pone como ejemplo la cobertura de los enfermeros que tienen que ser mesa electoral el próximo 7 de marzo en las elecciones sindicales de la Junta de Castilla y León, hecho que la Gerencia conocía desde el día 16 de enero, con la suficiente antelación para hacer contrataciones y no quitar un descanso a los enfermeros, “pero aun así no ha asegurado la cobertura de las ausencias con nuevas contrataciones y cubrirá la asistencia quitando de nuevo descansos a los profesionales”.

Satse también denuncia que el modelo que se recoge en la futura Ley Reguladora del Modelo de Atención en los Centros de Carácter Residencia supone la desaparición de plazas de residentes, concretamente la Residencia Asistida 'La Rubia' pasará de tener 300 usuarios a 240 y la Residencia de Parquesol, de 220 usuarios a 120.

El sindicato califica la situación de “totalmente incomprensible” para todas aquellas familias que están esperando a optar por una plaza en una residencia pública, ya que los precios de las residencias privadas son inasumibles para la mayor parte de la población.