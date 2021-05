El PSOE asegura que "todo lo que pase" en Castilla y León tras el estado de alarma es "responsabilidad exclusiva" de Mañueco

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha asegurado que todo lo que pase a partir del 9 de mayo, día en el que finaliza la vigencia del Estado de alarma, es "responsabilidad exclusiva" del presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco.

Así ha contestado al anuncio de Mañueco sobre el fin del estado de alarma y el toque de queda. "Cuando lo he escuchado estaba un poco confuso porque es verdad que cuando tomaron aquella decisión de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas, que luego fue vapuleado por el Tribunal Constitucional, utilizaron como argumento peregrino el ocaso y que el señor Mañueco era el Gobierno de España", ha ironizado.

Al hilo, ha señalado que el estado de alarma finaliza el 9 de mayo porque así lo hace la vigencia aprobada por el Congreso de los Diputados, "no porque lo diga el señor Mañueco".

Tudanca ha aseverado que el presidente de la Junta debería haberse anticipado y planificar esta situación para dar "certezas y seguridad", "aunque sea por una vez", a los ciudadanos.

"Lo que pase a partir del 9 de mayo es responsabilidad exclusiva de señor Mañueco. Tendrá que tomar las decisiones que corresponda, que le competen como presidente de la Comunidad Autónoma en materia sanitaria, en materia de restricciones y me gustaría que también en materia de ayudas directas a los sectores más afectados. A ver si por fin logramos que se comprometa. Pero no sé, con todo lo que ha hecho para ser presidente a mí me gustaría que alguna vez ejerciera", ha concluido.

Tudanca también ha felicitado a Isabel Díaz Ayuso por su "inapelable" victoria en las elecciones a la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que diga "claro" si el modelo que tiene para Castilla y León es el de Madrid.

Así lo ha señalado durante su visita a la localidad segoviana de Nava de la Asunción. El dirigente socialista ha insistido en que había que "felicitar" a Díaz Ayuso ya que, en una democracia, "son los ciudadanos los que hablan" y ayer en Madrid lo hicieron, a su juicio, de forma "clara" e "inapelable".

También reconoció el "enorme trabajo" de sus compañeros del Partido Socialista de Madrid y del candidato Ángel Gabilondo por defender "otra manera" de hacer política con la que él, ha asegurado, se siente "identificado".

En este punto ha aclarado sobre comentarios que ha escuchado al presidente de la Junta y a responsables del Partido Popular que ni cuando el Partido Socialista y Salvador Illa "arrasaron" en Cataluña significaba que el Partido Popular en España iba a desaparecer, ni el resultado ayer en Madrid significa que Pablo Casado sea ya "presidente" del Gobierno.

"Me da la sensación de que lo de ayer también tiene una componente orgánica interna en el Partido Popular. De hecho, tengo la sensación de que ayer La vencedora fue más Díaz Ayuso que el Partido Popular y que en clave orgánica esto también le puede dar más de un disgusto al señor Casado. Pero en fin, ese es su problema", ha espetado.

Por último, ha asegurado que su modelo para Castilla y León no es el de Díaz Ayuso y ha invitado a Mañueco a que, si lo es, debería decirlo "claro".

"Si el modelo del señor Mañueco para Castilla y León es el de la señora Díaz Ayuso que lo diga. El de la privatización de los hospitales y de la sanidad sin duelo, como ya han empezado a hacer aquí, por ejemplo, en Burgos, el del pacto con la extrema derecha sin pudores. Que la gente al menos sepa a qué atenerse. Que sepa cuál es el modelo de cada uno para Castilla y León. El nuestros es este, el de estar en el territorio, el de defender el medio rural, la sanidad pública, el de defender que esta tierra tenga oportunidades", ha concluido.