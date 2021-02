Tudanca invita a Ciudadanos a "volver a ser lo que una vez pretendió" frente a los "caprichos" de Mañueco e Igea

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha pedido a la Junta que elabore un plan de desescalada "prudente", pero que contemple ayudas directas a los sectores más afectados y les de certezas. "No podemos seguir sumidos en el caos y la improvisación, ni en los caprichos de Mañueco e Igea", ha incidido.

Así lo ha indicado en su intervención ante el Comité Provincial del PSOE de León, donde ha ensalzado la fortaleza del partido, algo "imprescindible" para seguir luchando por el cambio en Castilla y León.

"Somos un partido con fuertes raíces y hay que seguir estando a la altura de la situación dramática con el peor gobierno posible en la Junta y en el peor momento. Un gobierno que no escucha a nadie, que se enfrenta a todos y que no es capaz de dar soluciones", ha aseverado.

"No podemos aceptar su manera de hacer política, ni la estrategia de lucha contra la pandemia porque no está siendo eficaz", ha lamentado, al tiempo que ha recordado que ya hay ocho comunidades por debajo del riesgo extremo en la pandemia, mientras Castilla y León "sigue encabezando todas las estadísticas ola tras ola".

Por eso, ha vuelto a exigir un plan de desescalada que de certezas, puesto que "los sectores afectados y las personas más vulnerables necesitan coherencia, seguridad y ayudas".

Desde marzo, ha agregado el líder de los socialistas en la Comunidad, la estrategia de la Junta "no solo no pretendía luchar contra la pandemia, sino que se ha demostrado ineficaz". "Con sus comportamientos, sus mentiras y desafíos, lo que ha demostrado es que para Mañueco mantenerse en el poder es lo que justifica todo y, por eso, la Comunidad no puede estar en sus manos", ha zanjado.

Del mismo modo, ha afeado la estrategia "desaforada" de oposición "radical" de Pablo Casado frente al Gobierno, como "radical" considera también la forma de gobernar en Castilla y León de Alfonso Fernández Mañueco. "Frente a nuestra lealtad, no hemos recibido más que insultos", ha asegurado, para advertir que el PSOE "no se dejará arrastrar por esa forma de hacer política".

En este punto, ha invitado a Ciudadanos (Cs) a hacer "una profunda reflexión" y decidir si quiere "volver a ser lo que una vez pretendió" o, por el contrario, prefiere "dejar en manos de Mañueco e Igea esta tierra porque sabe que con ellos todo va a seguir yendo a peor".

Mientras tanto, ha concluido, el PSOE va a seguir "peleando y haciendo todo para ser responsables y para hacerse cargo de esta tierra que tanto lo necesita".