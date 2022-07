UGT y CCOO constatan el “fracaso” del Diálogo Social con Vox y responsabilizan a Mañueco al que ven como don Tancredo

Los responsables de UGT y CCOO en materia de Diálogo Social, Raúl Santa Eufemia y Saturnino Fernández, respectivamente, han constatado este viernes el “fracaso” en materia de negociación y de concertación con Vox y han responsabilizado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que ven como 'don Tancredo' de la “esquizofrenia” que se va a vivir en Castilla y León.

De este modo se han pronunciado los sindicalistas tras participar en la reunión convocada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, con los representantes de los agentes sociales en el marco del Diálogo Social.

“No hay manera de que entren por ningún sitio a reformar y transformar”, ha lamentado en concreto Saturnino Fernández que ha acusado a Vox de dedicarse a destruir y no a construir Castilla y León. “Tenemos un problema muy serio en la comunidad autónoma con las relaciones laborales porque no hay una Consejería de Trabajo o de Empleo como tal porque no hay interlocución”, ha sentenciado.

Por su parte, el secretario general de CEOE-CyL, David Esteban, ha compartido el diagnóstico de los sindicatos, que sí aplauden los cumplimientos de los acuerdos por parte de las consejerías gestionadas por el PP, y ha criticado especialmente la “imposición de parte” en la forma de actuar de la Consejería de Industria, que dirige Mariano Veganzones.

Dicho esto, Esteban ha explicado que García-Gallardo se ha comprometido en la reunión de hoy a analizar estos asuntos con “más cariño” para cambiar la dinámica y reconducir la situación a partir de las reuniones que se convoquen desde septiembre.