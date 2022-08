El vicepresidente de Castilla y León 'invita' a limpiar montes a los preocupados por el clima “para que se les pase la tontería”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), tiene un plan para aquellas personas preocupadas por el clima: “realizar trabajos de prevención de incendios en los montes de Castilla y León. Hay miles de hectáreas por limpiar”. El mismo representante público que ha aparecido en mocasines tras los fuegos que han calcinado Zamora o Burgos, recomienda “apuntarse” a estos trabajos.

Si sufres ecoansiedad, apúntate a realizar trabajos de prevención de incendios en los montes de Castilla y León. Hay miles de hectáreas por limpiar.



No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que después de unos meses trabajando, se te pasa la ecoansiedad. Y la tontería también. https://t.co/CMipCypJaJ — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) 13 de agosto de 2022

Todo ello a raíz de un vídeo colgado con el diario Público en el que varias jóvenes afirman tener 'ecoansiedad', es decir, les angustia los impactos causados por el cambio climático y no poder afrontar un problema tan grande. Una de las chicas que aparece en las imágenes afirma que se agobia cuando hace calor en verano por los incendios ya que vive en una zona de riesgo.

Este sábado he recorrido con tristeza las tierras calcinadas que nos han dejado los terribles incendios de Zamora. (1/2) pic.twitter.com/hqzlCUac3l — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) 25 de junio de 2022

Los dedos no le han temblado al vicepresidente para hacer sorna de esta opinión y ha reaccionado afirmando que no tiene “pruebas pero tampoco dudas,” de que “después de unos meses trabajando, se te pasa la ecoansiedad. Y la tontería, también”. 'Consejos vendo y para mí no tengo', que dice el refrán.