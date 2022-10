Vox y PP acuerdan que los senadores de Castilla y León sean designados por los partidos aunque no haya consenso

PP y Vox han acordado este miércoles un nuevo sistema de votación “única y secreta por papeletas” de los senadores autonómicos en Castilla y León, que serán designados independientemente del número de votos válidos que obtengan. Los senadores autonómicos de Castilla y León serán designados por los partidos aunque no haya consenso. El parlamento autonómico, por tanto, “ratifican sobre la base que les corresponde a los grupos”.

PP y Vox hacen al alavés Javier Maroto senador por Castilla y León

Saber más

Así lo ha defendido en el pleno el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, quien ha explicado que solo se permitirá el voto a favor y la abstención, “porque el derecho de un grupo político no puede ser vulnerado por la mayoría parlamentaria”. En la papeleta figurarán los nombres y apellidos de los candidatos y los procuradores podrán marcar con una cruz el recuadro correspondiente.

Esta propuesta modifica la Ley 7/1987 después de que los socialistas votasen 'no' incluso a la elección de su propio candidato a senador, Fran Díaz, para rechazar la designación del vitoriano Javier Maroto. Hasta ahora, la votación de los senadores era conjunta y los partidos debían votar en bloque a todos los senadores o a ninguno. Ahora este voto se individualiza.

MIentras PP y Vox han votado a favor, Soria ¡YA!, Ciudadanos y Podemos han votado en contra. La modificación ha salido adelante también con la abstención del PSOE, UPL y Por Ávila.

Raúl de la Hoz ha defendido que la votación es secreta en otros parlamentos también y el derecho de un senador a ser “designado por un partido que tiene derecho a hacerlo”. Esto haría posible, ha hipotetizado, que el PSOE hiciera senador al líder socialista Luis Tudanca “con independencia del número de votos que tenga”.

Con esta modificación, también se establece la comparecencia voluntaria de los senadores ante la Comisión de Reglamento de las Cortes y se amplía el plazo para designar a estos representantes públicos: pasa de treinta días desde la constitución de la Cámara hasta sesenta.

Ciudadanos acudirá al Constitucional

Ante esta situación, el procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para que “dirima” si los cambios en la designación de senadores se ajusta a derecho o no. Igea ha acusado a Raúl de La Hoz de utilizar de manera “trilera” las sentencias del Tribunal Constitucional y ha defendido que los senadores son designados por la asamblea y no por los grupos parlamentarios.

“Acudiremos si fuera el caso al Constitucional, que debe ser el órgano si esto que proponemos es o no constitucional. Se vulnera el derecho de la asamblea a designar a los senadores”, ha defendido Igea.

El PSOE cree que es “un fraude de ley”

El procurador del Grupo Socialista Luis Briones ha reconocido que podrían estar se acuerdo en esta reforma, pero se ha abstenido para mostrar su rechazo a la falta de consenso de este trámite, que se ha “colado” con “ese pequeño tic autoritario”. “Soria ¡YA! pensaba que podía hacer enmiendas y no ha podido hacerlo”, ha recordado. “Esta modificación sirve para evitar las posibles denuncias por delitos de cohecho pasivo”, ha afeado Briones

Briones ha acusado a PP y Vox de proponer “un fraude de ley” para poder designar a un político “que no quieren” en Castilla y León y que “no supo concretar cuántas provincias tiene”. Además, el procurador socialista ha reprochado a PP y Vox que esta es la única proposición de Ley que ha llegado al parlamento, que lleva más de seis meses constituido. “¿A qué se dedican ustedes?”, les ha interpelado Briones, que ha cargado contra “las críticas permanentes y los lloriqueos continuados” de Mañueco a Pedro Sánchez. “Eso es no pegar un palo al agua. Se lo iba a decir a Veganzones, pero no está aquí”, ha constatado el socialista.

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha acusado a PP y Vox de hacer un uso “absolutamente perverso y torticero de las instituciones” y ha recordado toda la polémica en torno al nombramiento de Javier Maroto como senador autonómico.

“Colocar a los rebotados”

“Usan este parlamento para colocar a los rebotados de su partido, que se han quedado sin sillón. Para eso quieren ustedes modificar esa ley. Para que el senado –una suerte de cementerio de elefantes– dé cobijo a quien se ha quedado sin silla”, ha reprochado Pablo Fernández, que ha sugerido que Maroto sea contratado como “técnico o asesor” en lugar de senador.

Fernández también ha interpelado a Vox: “¿Les parece bien que la persona que va a representar a Castilla y León se jactase y apostase por pactar con Bildu? A mí no me supone ningún problema, ¿y a ustedes, que se les llena la boca de proetarras y terroristas?”. Desde la bancada de Vox se ha oído un 'y', al que Pablo Fernández ha replicado: “¿Cómo que 'y'? Esa es la ultraderechita cobarde.

El procurador de Soria ¡YA! Ángel Ceña ha mostrado su deseo de solicitar que una comisión de las Cortes realicen “una entrevista de idoneidad de los candidatos a senador”, algo que no han podido formalizar. “Es razonable que quienes son designados rindan cuentas ante la cámara”, ha defendido. Ceña ha lamentado que se “sustraiga a la Cámara la voluntad real de decisión” con una votación “sin validez alguna” y que parece “una broma de mal gusto”.

El portavoz de Vox, Carlos Menéndez, se ha limitado a aludir a dos sentencias del Tribunal Constitucional —que también ha mencionado De la Hoz—.