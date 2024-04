Vox retira el sueldo y la exclusividad de procurador a Francisco Igea, que recurrirá la decisión

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha retirado la dedicación exclusiva del procurador Francisco Igea dentro del Grupo Mixto gracias al apoyo de Vox y al voto de calidad del presidente de la cámara, Carlos Pollán. El Grupo Popular se ha abstenido en la votación de este jueves, en la que el Grupo Socialista ha votado en contra, como también han respaldado el resto de formaciones de la oposición. Igea ya ha anunciado que recurrirá la decisión a la Mesa de las Cortes y si es necesario, acudirá a los juzgados.

Francisco Igea ha asegurado que los servicios jurídicos han mostrado una “arbitrariedad incomprensible”. “¿En condición de qué? En condición de ‘me caes mal’”, ha protestado Igea, que ha reconocido que no perderá la portavocía compartida porque “ni el letrado actual ha sido capaz de defenderlo”.

El exvicepresidente autonómico cree que Vox está haciendo de “recadero” del Partido Popular a petición del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Ha encargado una vendetta personal a Vox y este, de forma sumisa, a cambio de que se tramite su concordia y su espacio para sus barbaridades, está dispuesto a llevarlo hasta el final”, ha asegurado Francisco Igea.

Vox habla de “beneficios económicos”

El portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Carlos Menéndez, ha asegurado que no se restringe la “representación” de Igea -al que ha llamado tránsfuga en varias ocasiones- sino que el procurador no tendrá “unos beneficios económicos” que “nunca pueden corresponder a quien actúa desde la corrupción política”, ha zanjado en la rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces.

Francisco Igea ha reconocido que la supresión de la dedicación exclusiva le beneficia económicamente -cobrará su sueldo como médico más las dietas por asistencia al parlamento- e insiste en que esa no es la cuestión. “A mí no se me perjudica en nada personalmente. Pero los 54.000 votantes que votaron a un candidato que les proponía hacer oposición a Mañueco y presentar las mismas leyes que en la pasada legislatura tienen derecho a ser representados con la misma legitimidad que los de 13.000 Por Ávila o 18.000 de Soria Ya”, ha protestado Igea, que fue expulsado de Ciudadanos tras las críticas a la formación.

“Me pueden calificar de pitoniso, pero no de tránsfuga. Fui expulsado de Ciudadanos por decir que Vázquez era un caradura que quería permanecer en el Parlamento Europeo. No ha pasado un año y el PP ya ha anunciado que le llevará en sus listas. Mi pecado fue anunciar lo que para algunos era obvio y hoy es una realidad: Vázquez ha trabajado en favor del PP, ha elogiado al PP y ha dicho que Ciudadanos es un partido muerto y sin futuro. Lo único que hice fue anticiparme a los hechos. No creo que eso pueda definirse como transfuguismo”, ha reflexionado al respecto.

Igea: “Los ciudadanos deciden quién quieren que les represente”

De hecho, Igea ha asegurado que los ciudadanos han decidido con su voto “quién era tránsfuga”. “Son los ciudadanos quienes deciden quién quieren que les represente. Y cuando Ciudadanos se presentó en solitario en Valladolid estuvo por debajo del 2%. No decide Pollán quién es un tránsfuga quien parece que abandonó sus posturas y perdió la confianza de los electores no es este que les habla, sino uno que no ha conseguido un solo escaño en el parlamento”, ha manifestado.

“Esta es la idea de la democracia del Grupo Popular y de Vox. Es: ‘usted no tiene derecho a representar a los ciudadanos que le votaron’. Vive Dios que lo voy a seguir intentando. Para engañarme a mí van a tener que hacer algo más”, ha advertido el procurador del Grupo Mixto, cuya Portavocía ahora ostenta Pablo Fernández (Podemos), que no ha comparecido ante los medios.

Según el informe jurídico -que Igea ha calificado de “sonrojante” y “de parte”, la petición de Vox no es “restrictiva ni limitativa” de la actividad de Francisco Igea porque “la percepción de una retribución fija y periódica (y la consiguiente dedicación exclusiva) no son condiciones para garantizar a los Procuradores el ejercicio de su mandato representativo”. También recurre a varias sentencias del Tribunal Constitucional que avalan “poner freno al transfuguismo político”.

La oposición respalda al procurador Francisco Igea

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, ha criticado que esta decisión “priva de sus derechos a un parlamentario” con la “imposición” de una “minoría radical” a la mayoría parlamentaria mientras el PP se pone “de perfil”. La decisión de retirar a Igea la dedicación exclusiva ha salid adelante exclusivamente por el apoyo de la representación de 12 procuradores (los de Vox) y el voto “de un presidente franquista nombrado por Mañueco”, en referencia a Carlos Pollán. Tudanca ha asegurado que el PSOE defiende “la dignidad” de los derechos de los parlamentarios sin importar el partido al que pertenezcan.

“Es lo mismo que dijimos cuando se le privó de sus derechos a la procuradora [María] Montero. Los mismos derechos para todos los parlamentarios porque todos representamos a los ciudadanos”, ha manifestado en alusión a la exprocuradora de Ciudadanos que abandonó el Grupo Parlamentario tres días antes de la fallida moción de censura propuesta por el PSOE. Montero se quedó como procuradora no adscrita y estuvo trabajando durante meses en una mesa en la esquina de la biblioteca del parlamento autonómico.

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha manifestado que tiene “muchísimas dudas” respecto al informe jurídico y ha pedido garantizar los derechos de Igea y de “cualquier otro procurador”. También ha criticado el “doble rasero” del PP, que ha “comprado” tránsfugas del PSOE para cambiar el signo político de Encinedo y Villamañán, que habían estado gobernados por coaliciones UPL-PSOE. “No sabemos si es que el PP cuando quiere sale y cuando quiere entra y cuando le da la gana se siente a mitad de camino. El PP tiene que decidir dónde está”, ha protestado.

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, también se ha mostrado contrario a modificar una mesa para “perjudicar” a un procurador al elaborar “normas a la medida para vendettas personales”.

El portavoz adjunto del Grupo Popular, Miguel Ángel García Nieto, ha justificado su abstención porque considera que el informe del letrado mayor es “correcto”. “Es una propuesta de Vox que respetamos y nada más. No tengo nada más que decir”, ha afirmado García Nieto, que se ha preguntado “cómo puede pensar alguien” que Mañueco haya promovido la retirada de la dedicación exclusiva a Francisco Igea.