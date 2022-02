Yolanda Díaz entra al cuerpo a cuerpo con Mañueco: “Tras 35 años no puede ofrecer nada, ni siquiera pone cordón democrático a Vox”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha entrado este jueves en el cuerpo a cuerpo con el candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien ha reprochado que "tras 35 años de gestión no puede ofrecer nada", ni tan siquiera un cordón democrático a Vox. "Lo que estamos jugándonos en estas elecciones es que el partido del odio entre en la educación, en la sanidad y en la dependencia de nuestras familias, esto es lo que se juega. Desde luego, yo lamento no tener una derecha en mi país como la derecha europea, que es capaz de poner un cordón democrático, no sanitario, a lo que son fuerzas que están fuera del sistema, y créanme: están fuera del sistema", ha dicho a los periodistas.

Díaz se ha desplazado este jueves a Castronuño, un pueblo a 45 minutos de Valladolid que desde 1979 ha sido un bastión de la izquierda, y más en concreto de Izquierda Unida, que lo ha gobernado en casi todas las legislaturas, y lo lo gobierna en la actual. La ministra participaba así en el único acto de campaña electoral en Castilla y León, apoyando a los números 1 y 2 de Unidas Podemos, Pablo Fernández y María Sánchez. La ministra ha llegado emocionada al anfiteatro del pequeño municipio, entre besos, selfies y hasta tarros de miel de vecinos y vecinas que no querían perderse "una foto con Yolanda".

Díaz, que antes del acto público ha visitado el Ayuntamiento y la escuela, ha dado las gracias por estar en un pueblo que representa lo que le gusta, "la gente humilde, las personas que saben trabajar y vienen de abajo", algo que le recuerda a Galicia. Ha arrancado recordando a Miguel Delibes, un autor que le "encanta" y que suele enseñar a su hija porque "no hay mejor aproximación" que la de Delibes para acercarse a Castilla y León. La ministra ha recordado que el escritor vallisoletano habla de "la ética de la dignidad, de la humildad, de las gentes de abajo y de la despoblación" y que escribió sobre algo que "ya forma parte de las nuevas políticas, como la ecología y el modo de producción sostenible y compatible con los entornos",. También se ha referido a la novela 'El disputado voto del señor Cayo', que refleja "la desafección política de quienes se acercan en campaña para pedir el voto pero que durante 35 años han convertido Castilla y León en un páramo".

"Esto no es el disputado voto del señor Cayo, no conviertan esta campaña en una farsa"

"Castilla y León, señor Mañueco, no es lo que dice usted. Lo que tocaba ahora era rendir cuentas de su gestión pública, de esas 200.000 personas que se han ido, o de la falta de un proyecto industrial propio y autónomo para fijar la industria de la automoción, tan importante en esta comunidad", ha reprochado. "Señor Mañueco, díganos qué ha hecho usted con la sanidad pública en su comunidad, qué ha hecho con los mayores, que necesitan ayuda a domicilio, qué ha hecho el Partido Popular durante 35 años", ha cuestionado. "La política es venir a gobernar para trabajar para la gente, no es 'El disputado voto del señor Cayo'", le ha recordado. Así le ha pedido que "deje de reírse de sí mismo prometiendo que va a defender el castellano" precisamente en Castilla y León.

"No es posible que después de 35 años nos ofrezcan la nada, no han hecho ni caso a la sonora voz de Miguel Delibes", ha lamentado. Díaz también dado datos, su especialidad. Así ha recordado a Mañueco que más del 26% de los trabajadores de Castilla y León han estado protegidos por un erte, mientras que "si fuera por Mañueco, estarían en el paro", y se han repartido más de 1.600 millones para trabajadores y empresas de la comunidad. Y sin embargo, el PP se negó a subir el salario mínimo interprofesional, por lo que Díaz ha pedido explicaciones, ya que más de 33.00 personas no tienen convenio colectivo en Castilla y León. "Hablamos de trabajar, de decencia y de bien común. Tenemos que tener esperanza, nos jugamos la esperanza. No hay tanta diferencia entre Ourense y Valladolid: han demolido una forma de construir país que no tiene nada que ver con lo que podemos ser", ha aseverado.

La ministra ha hablado del "bochorno" que le produce el anuncio de Mañueco durante el debate de este miércoles en el que anunció "una batería de bajada de impuestos". "¿Bajar a quién, señor Mañueco? Su partido implementó más de 30 subidas de impuestos en el país ¡llegaron a gravar el sol!", ha recordado. "Dejen de mentir, no conviertan esta campaña en una farsa", ha pedido.

Por último Díaz ha pedido a los vecinos que aprovechen los pocos días que quedan hasta el domingo "para patearse pueblos y parroquias de Castilla y León" pidiendo el voto para Unidas Podemos y evitar que "el partido del odio" forme parte "de la gestión de la vida de las mujeres, de la gestión de la sanidad, de la gestión de la educación y de las residencias".