Los Presupuestos de Castilla y León en el aire por negociarse con un solo partido

A una semana de votar la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad en el Pleno de las Cortes, el Gobierno de coalición formado por Partido Popular y Ciudadanos, no ha conseguido cerrar un acuerdo. Sin mayoría parlamentaria, dependen de un voto o de dos abstenciones para aprobar las cuentas para 2022. Convencidos de que Por Ávila, un partido regionalista nacido de una escisión del PP, iba a darles el sí, la negociación se ha reducido a ese único grupo, desdeñando a otro partido regionalista, Unión del Pueblo Leonés (UPL) con la misma representación en la Cámara, un escaño, que el abulense.

El pasado miércoles, PP, Ciudadanos y Por Ávila se reunieron en la ciudad amurallada para apuntalar un acuerdo y salieron del encuentro poco menos que con una declaración de 'guerra'. Para el PP, los de Por Ávila tienen una actitud "infantil" y para Por Ávila, la oferta que le hacía el gobierno era "claramente insuficiente". Se reducía a 16 de las 22 enmiendas propuestas, pero con modificaciones y dotaciones irrisorias, como la aportación inicial de 50.000 euros para un colegio.

En una "pataleta" que Por Ávila define como "de chico guapo que entra a una discoteca y sale sin ligar", el presidente del partido, José Ramón Budiño, contaba este jueves cómo PP y Ciudadanos "se presentaron a ver los del pueblo, como si ellos tuviesen otro nivel" y salieron de la reunión insultándoles. "Si lo que quieren ir a la elecciones, pues que nos lo digan y no nos hacen perder más el tiempo. Nosotros estamos preparados para ir a elecciones, no tenemos ningún miedo”, retó Budiño. Pero además, el presidente de Por Ávila subrayó que el Partido Popular no está "en las mejores condiciones" para abordar un adelanto electoral, y se refirió a la situación sanitaria y a los casos de corrupción que están en los tribunales en este momento, desde la Trama Eólica a la Perla Negra pasando por la investigación judicial de una presunta financiación ilegal del PP de Salamanca. “Si creen estiman que están en una tesitura cómoda para afrontar elecciones... vamos para adelante”, animó.

El PP de Ávila, elemento distorsionador

Pero más allá de que PP y Ciudadanos pretendan pactar unos presupuestos con escasas cesiones a Por Ávila, fuentes del PP aluden a otra variable que influye: "Si Por Ávila consigue inversiones y compromisos de calado ¿en qué lugar quedaría el PP de Ávila?", preguntan. Este es el elemento de distorsión en la negociación. Porque en las pasadas elecciones, Por Ávila arrebató al PP el Ayuntamiento, en sus manos durante décadas. Mientras la negociación está en un momento complicado, aunque no se dan por fallidas, Por Ávila ha tenido otro gesto de desafío al PP, ya que el jueves votó en contra de los presupuestos de la Diputación, que sí apoyó el PSOE.

Y mientras Por Ávila no acepta limosnas, el "chico guapo de la discoteca", el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, intenta forzar el sí, advirtiendo que no son los únicos con los que se puede negociar y que de hecho, están negociando con Unión del Pueblo Leonés, algo que el secretario del partido y diputado autonómico, Luis Mariano Santos, ha negado a elDiario.es. "Todo esto es una escenografía entre el Partido Popular, Ciudadanos y Por Ávila, que concluirá en un acuerdo", ha dicho.

Santos ha subrayado que toda la negociación de los Presupuestos ha sido "exclusivamente" entre esos tres partidos. "Desviar la atención a UPL, pues hombre nos parece que es para intentar apretar a Por Ávila. No parece muy normal escuchar a la cúpula provincial del Partido Popular atacar día sí día no a UPL y después intentar negociar por otro lado a nivel autonómico los Presupuestos", ha añadido.

"La negociación con UPL no ha existido ni antes ni ahora"

"Es verdad que hemos tenido algún contacto con el PP, pero la negociación no ha existido ni antes ni ahora", ha asegurado. "Nuestras posturas no es que estén alejadas, es que nadie ha intentado acercarlas", asevera. Para Santos, "ideológicamente" PP y Por Ávila están en sintonía, y pide seriedad porque "ya solo falta" conocer los acuerdos "a través de twitter", lo que demostraría que "el modelo de éxito que defienden" es "una Comunidad sin cabeza, totalmente desnortada", con un Gobierno "que no sabe dónde está" y todo "en una Comunidad que nadie entiende, que nadie conoce y que no tienen identidad".

"La UPL nunca será el Plan B de nada, se sentará a hablar con todos, pero no somos los salvadores de nadie, y mucho menos del Partido Popular o del Partido Socialista", afirma. El adelanto electoral, dice, es el objetivo del PP en este momento "se aprueben los presupuestos o no" y cuando se gobierna "con prepotencia" y "numéricamente" no se puede, "pues pasan cosas como las que están pasando con estos presupuestos". Así, Santos considera que es "un buen momento" para que los castellanos y leoneses "decidan si quieren seguir con el Gobierno PP-Ciudadanos".