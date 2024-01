El Ayuntamiento de Palencia cede un espacio para celebrar el concierto por la paz en Gaza que la Junta prohibió

El Ayuntamiento de Palencia cede un espacio para celebrar el concierto por la paz en Gaza que el gobierno de Castilla y León de PP y Vox no permitieron celebrar en el conservatorio porque tiene “connotaciones políticas”. La presidenta de la Federación Provincial AMPAs de Centros Públicos de Palencia (FAPA), Satur Jiménez, explica que el acto se traslada al próximo martes 6 de febrero en la Fundación Díaz Caneja a las siete de la tarde. El consistorio también ha propuesto a la Banda Municipal para que ponga la parte musical del concierto, a la espera de saber si algún niño del conservatorio también participa.

Satur Jiménez confirma a este diario que el viernes, cuando les notificaron que el gobierno autonómico no había dado el permiso correspondiente, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento, con el que han trabajado en los últimos cuatro días. “Intentamos hacerlo el martes 30 de enero —el Día de la Paz—, pero era demasiado precipitado y ayer por la tarde ya nos confirmaron la fecha”, afirma la presidenta de la organizadora del concierto.

El acto sufrirá varias modificaciones respecto a lo previsto: todavía no está confirmado si actuarán niños que estudien en el conservatorio de música o no, pero no habrá una retransmisión del concierto de la Filarmónica de Berlín, porque necesitan los recursos que ponía el conservatorio en su salón.

La FAPA mantiene el mismo esquema para el acto, en el que varios niños leerán unas poesías en favor de la paz, con el foco en la guerra que vive la Franja de Gaza.

Este lunes a última hora, la alcaldesa, Miriam Andrés (PSOE), posteaba en la red social X: “Habrá concierto por la paz en Palencia. ¡Faltaría más!”. Este diario se ha puesto en contacto con la regidora palentina, que no ha atendido a la petición de este medio en el momento de publicar la información.