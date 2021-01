En la primera ola, el hospital de Segovia colapsó. Se atendían pacientes de COVID-19 en la cafetería, en el gimnasio de rehabilitación, en el salón de actos... Son unas imágenes grabadas a fuego en la mente de los profesionales sanitarios que atendían a enfermos esos días en los que solo había coronavirus. La infraestructura colocada en estos espacios no sanitarios no se ha retirado del todo por si fuera necesario volver a una situación que nunca olvidarán.

La vivido en marzo, quieren pensar, no volverá a suceder. Pero las hospitalizaciones suben cada día más y esta tercera ola ya es peor que la segunda en Segovia. Los efectos de la Navidad y el contacto con Madrid multiplican por diez los hospitalizados por COVID en Segovia. El Complejo Hospitalario de Segovia tiene ya 76 pacientes de COVID-19 ingresados y 13 en la UCI, según los datos del portal de Transparencia. Hace apenas unas semanas, el 25 de diciembre, había seis ingresados en planta y otros seis críticos. "Tenemos unos diez o doce ingresos nuevos diarios. Estamos viendo que esto nos va a volver a superar. Lo peor está por venir", advierte la responsable de la Federación de Sanidad de CCOO Segovia, Gloria Bermejo.

Los brotes familiares son los más frecuentes, en parte porque se ha permitido la movilidad con Madrid y eso ha provocado el regreso de madrileños a sus segundas residencias en Segovia, además del regreso, en general, a los segundos domicilios, localizados en los pueblos.

El contacto con Madrid es constante en Segovia, puesto que son muchos los trabajadores que van y vienen diariamente en transporte público y privado; y también hay gente que se ha desplazado desde Madrid a Segovia -como a otros puntos de la comunidad- a pasar las navidades. Pero no es el único motivo que se ha detectado, y no todos los expertos coinciden en el 'factor Madrid'. "Podríamos especular que Madrid podría ser parte de la explicación, pero no la única", aventura el presidente de la Asociación de Médicos y Enfermeras de Salud Pública de Castilla y León, Tomás Vega. "No hay nada específico de Segovia, nada especial, aunque tenga mucho movimiento con Madrid y haya mucho turismo... Lo que es constatable es que hay familias enteras contagiadas", reflexiona el neumólogo en Segovia y coordinador de Neumología en Castilla y León, Graciliano Estrada.

"Hay una relación causa-efecto de libro. Sabíamos que esto iba a pasar. Ha habido reuniones, ágapes, comidas... te quitas la mascarilla más de 15 minutos en un entorno no ventilado con un positivo... y salen tropecientos mil", alerta el presidente del Colegio de Médicos de Segovia, Enrique Guilabert.

La incidencia acumulada en Segovia continúa creciendo y, actualmente, está en 1.232 casos por cada 100.000 habitantes (14 días) y 841 -en 7 días-. Lo 'bueno' es que la mayoría de los casos tienen trazabilidad: los sanitarios detectan el origen, sobre todo familiar o social.

Son varios los factores que han influido en este crecimiento de casos, aunque no son excluyentes de Segovia y se espera que este crecimiento tan grande afecte también a otras provincias. "Esto es como un tobogán. Las provincias que hace unos meses tenían una incidencia más baja, ahora suben. Y mira Burgos, que tuvo una incidencia muy muy elevada en la segunda ola y ahora es muy baja", explica el presidente de la Asociación de Médicos y Enfermeras de Salud Pública de Castilla y León, Tomás Vega. De hecho, otro de los factores a tener en cuenta es que en Segovia -como en Ávila-, se abrió la hostelería antes que en el resto de la comunidad. Este epidemiólogo destaca que la relación de Castilla y León con Madrid es "muy importante", pero la Navidad ha sido "el catalizador global" de la tercera ola en todos los sitios.

La Colegio de Médicos de Segovia proponía hace unos días limitar la actividad al trabajo, estudios y compras esenciales "para evitar un colapso sanitario", en un confinamiento que fuera similar "pero no igual" al de marzo.

"Se han relajado demasiado las medidas y yo lo siento mucho por la hostelería, pero los contagios se producen ahí o en casa", destaca Guilabert, quien también apuesta por incrementar los cribados masivos en los municipios con muchos casos y en Segovia capital.

Tomás Vega explica que ahora se están detectando 'micro brotes' en los núcleos de convivencia y cree que tardarán dos o tres semanas en estabilizarse y ejemplifica qué tipos de casos se detectan ahora: "una persona que viene dese Andalucía, está en contacto con sus amigos y familiares y contagia a estos amigos. Ellos, a su vez, contagian a sus familias".

No se espera, -aunque prever una situación es arriesgado-, que el hospital llegue a la misma situación límite de marzo y abril. "Enero y febrero va a ser muy duro, pero al tomar restricciones, el pico no llegará a marzo, aunque el esfuerzo va a ser tremendo", augura Estrada, neumólogo de Segovia.

"Si se cumple la previsión, tendrán tasas muy altas en las próximas dos o tres semanas, pero no se superará el 100% de las UCI extendidas", avanza Vega, quien espera que se pueda "controlar" con las nuevas restricciones que ha implantado la Junta de Castilla y León. Vega se muestra "optimista" y espera que el sistema sanitario "aguante bastante bien", aunque los próximos días serán complicados.

Vacunas

Segovia es también la provincia que menos dosis de la vacuna ha puesto a los residentes y sus trabajadores. Según el portal de Transparencia, en Segovia solo se han puesto 2.349 dosis de la vacuna contra la COVID-19, cuando otras provincias similares como Ávila o Zamora han recibido ya 4.448 y 4.582, respectivamente. Incluso Soria, que tiene menos población que Segovia, ha recibido más vacunas: 3.600 dosis. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aludía hace unos días a "problemas de recursos humanos", algo que no justifica esta situación para el colectivo sanitario.

Esta es otra de las peticiones que realizan desde los colectivos sanitarios. El Colegio de Médicos de Segovia reclama un procedimiento organizativo a nivel nacional "que no se está realizando adecuadamente".