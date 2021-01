Los médicos de Segovia proponen limitar la actividad al trabajo, estudios y compras esenciales "para evitar un colapso sanitario". "La situación de la pandemia en Segovia exige medidas más drásticas y urgentes para evitar un colapso del sistema sanitario en la provincia", reclama a través de un comunicado el presidente del Colegio Oficial de Médicos en Segovia, Enrique Guilabert. El objetivo de estas medidas sería evitar "una situación similar a la que se vivió en Segovia durante los meses de marzo y abril de 2020". "Tenemos que realizar un confinamiento inteligente y selectivo", ha señalado Guilabert en declaraciones a elDiario.es.

El Colegio de Médicos apuesta por la limitación de las reuniones exclusivamente a los convivientes y que las salidas sean para ir a trabajar, ir a clase -con mascarillas y espacios ventilados- y a hacer las compras básicas, "pero cerrando el resto de las acciones y encuentros sociales que se ha demostrado están detrás de los contagios". "Es un tema duro, es verdad, sobre todo en zonas con las características económicas de Segovia [una provincia que vive del turismo], pero es fundamental adoptar medidas más ambiciosas", explica el presidente.

"Cuando se ha pedido responsabilidad a la gente para no contagiar y no ha funcionado, habría que planearse si es necesario el asilamiento inteligente", apuesta Guilabert.

Con los datos cambiando constantemente, Segovia ha visto cómo en las últimas horas se "descontrolaban" los contagios, con una tasa de incidencia acumulada en la última semana por encima de los 640 infectados por 100.000 habitantes (últimos 7 días) y con constantes aumentos en hospitalizaciones y en ingresos en UCI. Para los profesionales médicos, es una consecuencia que se intuía "por la relajación social y de los encuentros durante las Navidades", pero que exige una respuesta "inmediata" para no provocar un desbordamiento de la atención sanitaria. "Todavía no hemos llegado a la cresta, pues tienen que salir los positivos del final de las fiestas y el hospital está casi completo, tanto en plantas como en cuidados intensivos. Estamos teniendo fallecimientos todos los días", recuerda.

El Colegio de Médicos destaca el efecto positivo que provoca la derivación de pacientes de Segovia a otras provincias de Castilla y León como Valladolid o Salamanca, lo que puede aliviar "parte del peso de la pandemia" del SARS Cov-2 en Segovia.

Centro COVID

Una de las reclamaciones que más insistentemente se vienen produciendo por los expertos desde las primeras afecciones de esta enfermedad es la creación de un centro específico e independiente en el que puedan derivarse las consultas con sospecha y diagnóstico de covid-19. Desde el Colegio de Médicos han suscrito siempre la necesidad de crear estas dependencias, que comenzaban a operar este pasado lunes en un local de la Avenida Padre Claret, tras su paso por el Hotel Acueducto. Guilabert entiende las protestas de los ciudadanos, que puedan sentirse molestos porque "a nadie le gusta tenerlo cerca", pero los profesionales tienen constancia de que se ha puesto en marcha "con todas las garantías", resultando una infraestructura esencial "cuyo riesgo de contagio es prácticamente cero, el mismo que se tiene al pasear por la calle".

Asimismo, el tema de las vacunas ha provocado un sentimiento "enfrentado" por las dificultades para avanzar a buen ritmo en la vacunación. El presidente del Colegio de Médicos cree que no se trata de un tema de disponibilidad de personal, sino de las propias características de este proceso (dispensación de dos dosis, prevenciones con la población más vulnerable, dificultades de logística y almacenamiento, etc..). Guilabert reclama un procedimiento organizativo a nivel nacional "que no se está realizando adecuadamente".