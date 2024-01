El Ayuntamiento de Valladolid dará diez veces más fondos a la patronal que a los sindicatos en 2024

El Ayuntamiento de Valladolid aumenta los fondos para la patronal mientras reduce las subvenciones a los sindicatos. La Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE, integrada en la CEOE) recibirá 175.000 euros para captar inversiones, 160.000 euros para un programa de consolidación empresarial para pymes y 50.000 para facilitar el traspaso de negocios. En total, recibirá 385.000 euros este 2024, mientras está prevista la transferencia de 15.000 euros a UGT y CCOO en una partida nueva sin propósito definido en los presupuestos municipales, aprobados la última semana de diciembre.

“Es totalmente desproporcionado que den diez veces más fondos a la CEOE que a los sindicatos. No tiene sentido cuando nosotros también hemos demostrado que somos capaces de ejecutar proyectos para el beneficio de la ciudad”, protesta el delegado de CCOO en Valladolid, Raúl García. La presidenta de la patronal en Valladolid, Ángela De Miguel, no quiere pronunciarse sobre esta diferencia y defiende la importancia de la colaboración público-privada.

A partir de este año es el alcalde el que gestionará personalmente las transferencias a los agentes del Diálogo Social: CCOO, UGT y la CEOE de Valladolid después de haber disuelto el programa de Mediación Comunitaria, que antes estaba integrada en la Concejalía de Servicios Sociales. El año pasado, el consistorio acordó 35.000 euros para UGT y otros tantos para CCOO en un programa de asesoramiento de inmigrantes y unos 45.900 euros para CCOO en el marco de un convenio de Sostenibilidad Empresarial, además de un convenio para la formación de empresas y trabajadores sobre economía circular. Este 2024, las transferencias a ambos sindicatos se han reducido a 15.000 euros dentro de la Agencia de Innovación, pero sin un proyecto específico asignado.

El concejal de Hacienda, Francisco Blanco, defiende esta reducción de las transferencias por el recorte generalizado que ha ejecutado el Ayuntamiento en los gastos corrientes y explica que estos 15.000 euros serán para proyectos que propongan los sindicatos.

El delegado de CCOO en Valladolid rechaza una transferencia dineraria que no vaya acompañada de una iniciativa concreta. “La vamos a rechazar si no tiene un proyecto detrás salvo que sea una propuesta nuestra por esa cantidad. Nosotros propusimos los programas de inmigración por 35.000 euros y el de formación y experiencias piloto para la descarbonización, que es la continuación de las de economía circular, y no bastarían con 15.000 euros para ejecutar nada del calibre que planteamos”, asegura a este diario.

Blanco explica que el consistorio cuenta con los sindicatos en cuestiones como el Consejo Social, la Mesa de Automoción o la mesa del soterramiento.

Programas que desaparecen

García muestra su “preocupación” porque, aunque ha habido contactos con el Ayuntamiento, este todavía no ha convocado el Consejo del Diálogo Social ni tienen pistas sobre cómo va a ser la relación con el consistorio. CCOO tenía un convenio gracias al que han formado a unas 200 personas y 500 empresas en economía circular y un programa de asesoramiento laboral a personas inmigrantes, en el que han atendido a unas 900 personas, 100 que han sido derivadas de los CEAS y que ha impartido unos quince talleres. De estas líneas específicas no hay ni rastro en los presupuestos de 2024. “Lo que nos ha llegado del programa de inmigración es que lo sacarán en concurrencia competitiva y con menos presupuesto”.

El Ayuntamiento ha creado una nueva línea de transferencia a la CVE por valor de 175.000 euros para la captación de inversiones. En campaña electoral, el alcalde 'popular' se comprometió a crear una Oficina de Captación de Inversiones —una función que ya hacía la Agencia de Innovación— y en septiembre, Carnero anunció que el Ayuntamiento elaboraría un “estudio del ecosistema emprendedor” con la colaboración con el Parque Científico de la Universidad de Valladolid y la CEOE para saber las necesidades de las empresas en cada etapa de emprendimiento.

El 'Plan Consolida' será financiado con 320.000 euros, la mitad para la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) y la otra mitad para la Cámara de Comercio. El año pasado, el Ayuntamiento destinó 190.000 euros para las dos entidades. La secretaria general en Cámara de Comercio de Valladolid, María Robles, asegura a este diario que se trata de la prórroga del convenio del año pasado, en la que asesoran a las pymes en cuestiones como planes de márketin o la digitalización de sus servicios. La CVE también tiene otro plan concreto, el 'Plan Traspasa', que vuelve a estar dotado con 50.000 euros.

“Esto puede ser muy interesante y no lo voy a criticar, pero es que crece el presupuesto para la CEOE mientras decrece el de los sindicatos. No me parece una buena estrategia de Diálogo Social con el Ayuntamiento y para el desarrollo económico de la ciudad”, afirma la concejala del Grupo Socialista Charo Chávez.

El año pasado, el Ayuntamiento suscribió un convenio con UGT para fomentar la sostenibilidad de la movilidad laboral para el periodo 2023-2026 por valor total de 135.000 euros, pero se paralizó y no llegó a recibir ninguna cantidad entonces, según confirma a este diario el concejal de Hacienda. Desde UGT, Jesús Vara defiende que gracias a sus programas hay personas que consiguen trabajo y lamenta que todavía no se haya constituido la Mesa del Diálogo Social.

Chávez dirigió el año pasado la Agencia de Innovación y la Concejalía de Innovación, empleo y comercio. “El año pasado firmamos un convenio para impulsar y formar a trabajadores y delegados sindicales sobre la economía circular con buenos resultados, para que los delegados también promovieran la transformación de las empresas a la economía circular. Nuestra intención era continuar con UGT”, explica a este diario.

Valladolid Toma La Palabra presentó una enmienda al presupuesto —que fue rechazada— con la que pretendían detraer fondos de la CEOE para los sindicatos. Su concejal, Jonathan Racionero, que lamenta la opacidad sobre el objetivo de estas transferencias, explica que querían “equilibrar un poco la balanza” para que los sindicatos pudieran tener fondos para ejecutar sus programas.

Cátedra de Sindicalismo

Otra cuestión en la que PP y Vox no se ponen de acuerdo: la Cátedra de Sindicalismo y Diálogo Social de la Universidad de Valladolid (UVa). El Ayuntamiento pondrá 30.000 euros y utilizará parte de sus remanentes para este programa, que empezó a ejecutarse en abril de 2023 después de que la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León —que dirige Vox— dejara de financiarlo. El año pasado se gastaron menos de 28.000 euros del Ayuntamiento para la cátedra. Este programa estaba en funcionamiento desde 2016 y cuando Veganzones rompió con este programa, el entonces alcalde de Valladolid, Óscar Puente, garantizó su financiación. El actual regidor, del Partido Popular, recogió el guante y reeditó este acuerdo con la Universidad de Valladolid, algo que sí quiere reconocer el representante de UGT, que asegura que su intención es “hablar, dialogar y llegar a acuerdos”.

De hecho, las transferencias a la Universidad de Valladolid también se han incrementado, especialmente dentro del programa de Desarrollo Empresarial —que lleva personalmente el alcalde y no Vox, cuya concejalía ha sido desmembrada—, que ha pasado de transferir 571.000 euros a 823.767 euros en este año. En total, la UVa recibirá 875.267 euros a través de ocho transferencias distintas, la mayoría de ellas procedentes de áreas del PP.

Chávez reprocha que otras iniciativas como la línea de descarbonización de las empresas (600.000 euros) no vaya a continuar en el próximo ejercicio y que estaba incluida dentro del programa de las 100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras 2030 de Horizonte Europa.

Vox gestiona dos de cada diez euros

El Ayuntamiento de Valladolid ya tiene unos presupuestos de los que poco más de dos euros de cada diez serán gestionados por Vox, que dirige tres áreas: Salud Pública (Policía, Bomberos, Protección Civil, Limpieza y Recogida de Residuos), Educación y Cultura (y la Fundación Municipal de Cultura, salvo la Seminci y las Fiestas patronales) y Comercio (la concejalía más pequeña, con 5 millones de euros). En total, unos 105 millones de euros de los 426 millones con los que contarán las cuentas municipales este 2024, los presupuestos más altos de la historia.

El Ayuntamiento gestionará 14 millones de euros para la Cultura de manera directa, y 16 a través de la Fundación Municipal de Cultura. Vox ostenta la Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), una entidad que dirige la teniente de alcalde y concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal. La FMC ha sufrido una reducción del presupuesto en todos sus programas salvo el Museo de la Ciencia, que contará con 300.000 euros más que 2023.

La caída más importante la sufre el programa de Festejos Populares, pero se debe a que se han detraído fondos de la Fundación para consignárselos a la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, la también portavoz municipal, Blanca Jiménez. La oposición criticó en su momento que el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), disgregó hace meses la Concejalía de Cultura y Turismo —que durante ocho años dirigió la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo— para dar Cultura a Vox.

Pero para evitar que la formación de extrema derecha tuviera el control de eventos como los Goya o la Semana Internacional del Cine (Seminci), añadió un apellido en la Concejalía de Turismo: 'Eventos y Marca Ciudad'. Con este enunciado, Carnero pretendía evitar polémicas sobre el mundo del cine que otros dirigentes de Vox como el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ya habían suscitado en años anteriores.

Otros programas, como el de Mercados (que dirige Vox), han aumentado ostensiblemente su presupuesto por la entrada de fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Están previstas inversiones en 25 programas aceptados en el plan de choque que lanzó la Unión Europea tras la pandemia de COVID-19. De hecho, tres de cada diez euros destinados a inversiones municipales en 2024 proceden de estos fondos europeos.

Las inversiones más cuantiosas de los proyectos nuevos son la transferencia a Auvasa para la digitalización del transporte público (3 millones de un proyecto europeo), un recinto para la nueva feria gastronómica (1,4 millones de euros) y las obras en el puente de Poniente (800.000 euros), un proyecto de 2011 que PP y Vox han recuperado.