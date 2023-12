Del “No hay plata” a los “ligeros ajustes” en el presupuesto más alto de la historia: Valladolid aprueba sus cuentas para 2024

Este viernes el concejal de Salud Pública de Valladolid (Vox), Alberto Cuadrado, ha parafraseado al presidente de Argentina, Javier Milei. “No hay plata”, ha repetido en varias ocasiones durante el debate del pleno municipal en el que se ha aprobado el Presupuesto para 2024, en el que se incluirán dos enmiendas de Toma La Palabra, dos del PP y una de los servicios jurídicos municipales.

Los Presupuestos de 2024 son los más altos de la historia. PP y Vox han aprobado unas cuentas de 426 millones de euros, un 5,1% más cuantiosas que en el anterior ejercicio, en el que gobernaban PSOE y Valladolid Toma La Palabra (que lidera IU). Y sin embargo, “no hay plata”, en palabras de Cuadrado: “No es un presupuesto sin ambición, repito, es que no hay plata”.

El concejal de Vox ha defendido los 240.000 euros destinados a la promoción y difusión de la tauromaquia como parte del patrimonio cultural, aunque ha asegurado que no se pretenden subvencionar corridas de toros, un asunto que apenas ha mencionado la oposición.

“Ligeros ajustes, que no recortes”

El concejal de Vox ha asegurado que el Ayuntamiento ha realizado un ejercicio de “responsabilidad y gestión” con “ligeros ajustes, que no recortes” y que han seguido las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que en sus últimos informes estimó que a finales de 2023 el déficit del Ayuntamiento iba a ser del 8%.

El concejal de Hacienda, Francisco Blanco, no ha sido tan directo como Cuadrado. “Es un presupuesto eficaz en el que se exigirá un esfuerzo de gestión y contención en el gasto corriente”, ha defendido Blanco, quien ha apostillado que congelar los impuestos en el 2024 equivale “de facto” a “una bajada” porque sí han subido otros valores de referencia como el coste de vida y de los servicios prestados.

Blanco ha insistido en que el presupuesto es “sincero, realista, con los pies en el suelo y no sometido al electoralismo”. “Sienta los pilares sobre los que desarrollaremos este proyecto de ciudad”, ha defendido el edil 'popular', ante lo que la oposición le ha acusado de vivir del trabajo realizado por el equipo de gobierno anterior porque solo el 15% de las inversiones corresponden a proyectos que se vayan a iniciar en 2024. “Van a vivir de las rentas del gobierno anterior: las obras de la Casa Consistorial, la restauración del Lope de Vega, los mercados, la digitalización de Auvasa... Son 25 millones del sudor de otros”, ha protestado la portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita. Los proyectos nuevos del Ayuntamiento, que incluyen las obras de Isabel La Católica, Avenida de Gijón y puente de Poniente, suponen unos 15 millones de euros de los 66,4 totales.

“Aquí no hay ningún alcalde B”

“No es un presupuesto sincero, es un fraude”, ha defendido el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha afeado que PP y Vox no cumplan con sus reivindicaciones de cuando estaban en la oposición como realizar un estudio relativo al soterramiento o las exenciones en el pago de terrazas, entre otros. “En la oposición querían reducir la deuda y ahora la aumentarán”, ha advertido Herrero. “Mienten cuando dicen que no hay plata”, ha protestado Herrero, que ha sido interrumpido en varias ocasiones por el alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, después de que Herrero aludiera al alcalde B, un cargo que el PSOE ha judicializado.

Carnero, senador y presidente de la Comisión de Transportes en la Cámara Alta, creó el cargo de director de coordinación de Política Pública, donde colocó a Indalecio Escudero, hombre de confianza de Jesús Julio Carnero desde hace más de una década: fue viceconsejero de Administraciones Públicas y Atención al Ciudadano cuando Carnero era consejero de la Presidencia, jefe de gabinete en su etapa de presidente de la Diputación de Valladolid y fue director general cuando Carnero era consejero de Agricultura.

“Aquí no hay ningún alcalde B. No vuelva a faltar al respeto a ningún empleado público. La persona a la que se refiere es un funcionario público de este Ayuntamiento que merece al menos el mismo respeto que el menos de los empleados públicos pueda tener”, ha intervenido Carnero durante el pleno, que ha amenazado a Herrero con llamarle “portavoz inexistente, portavoz demediado o portavoz rampante” en honor al Centenario de Italo Calvino.

Nueva distribución de las partidas presupuestarias

Herrero —a quien Cuadrado le ha pedido que venga “llorado de casa”— ha acusado a Carnero de utilizar “excusas” para recortar en áreas como Participación Ciudadana, política de vivienda (VIVA) o Auvasa. El concejal de Hacienda ha defendido que se trata de gestionar de manera más “eficaz” y de un cambio de distribución en el gobierno, con cambios como que la Zona de Bajas Emisiones ahora la dirige Tráfico y no Medio Ambiente, o la división de Cultura y Turismo y la Fundación Municipal de Cultura.

El soterramiento también ha tenido protagonismo en el debate de unos presupuestos que no contemplan financiación para el túnel de Arco de Ladrillo —sí para terminar el túnel de Padre Claret— pero tampoco una dotación específica para el proyecto estrella de Carnero. La oposición ha criticado que Carnero defienda el soterramiento pero no denuncie el convenio de 2017 de la integración ferroviaria, que fue apoyado por el PP desde las Administraciones Públicas —el PP gobernaba en solitario la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España, con un gobierno municipal de izquierdas—. “¿No ven que es una huida hacia adelante y que el callejón es cada vez más estrecho?”, se ha preguntado Pedro Herrero, que también ha criticado que en los Presupuestos no figure la reforma del estadio José Zorrilla o la Ciudad Deportiva.

“No estamos aceptando la integración. Lo que hacemos es luchar por el soterramiento de las vías, que lo llevamos en el programa electoral: vamos a luchar por tierra, mar y aire”, ha afirmado Carnero, que ha considerado “descabellado” que el Gobierno no les permita aplazar el pago de 11 millones de euros a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) cuando la entidad tiene un superávit de más de 80 millones de euros y las obras proyectadas para 2023, un coste de 35 millones.

El pleno municipal ha aprobado una enmienda por si esos 11 millones de euros consignados a la SVAV se desbloquearan, para poder invertirlos en otros asuntos. También ha aprobado una enmienda del PP relativa al aparcamiento del polígono de San Cristóbal —“se nos olvidó y lo hemos modificado”, ha afirmado Carnero—, dos enmiendas de Valladolid Toma La Palabra —2.000 euros para la Ciudad Amigable con los Mayores y 15.000 euros para subvenciones a asociaciones y atenciones benéficas— y una enmienda técnica de los Servicios Jurídicos para habilitar al alcalde para firmar gastos menores y relativos a la Agencia de Innovación a través de un concejal delegado.