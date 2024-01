El Ayuntamiento de Valladolid ve “deficiencias” en el diseño del túnel de Arco de Ladrillo y pide a Adif que lo revise

El Ayuntamiento de Valladolid, dirigido por PP y Vox, ve “deficiencias” en el diseño del túnel de Arco de Ladrillo y pide a Adif que revise “en profundidad” el proyecto básico. “El proyecto básico no es un borrador, es el que define la geometría de lo que se quiere construir”, ha protestado el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona (PP), este miércoles en rueda de prensa. El consistorio no ha facilitado imágenes del proyecto base presentado por Adif, aunque sí ha entregado a este diario el escrito del técnico del Ayuntamiento, de dos páginas.

Este informe concluye que es necesario revisar el proyecto básico y “analizar con rigor” la viabilidad del túnel en esa zona. “Parece difícil la convivencia del paso inferior rodado más el peatonal y ciclista”, ha apuntado el técnico.

Zarandona ha asegurado que el proyecto “carece de cierto rigor” y tiene unos defectos “inaceptables”, aunque no ha querido abordar su posible incompatibilidad con el proyecto del soterramiento del gobierno, contrario a la línea actual de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV), compuesto también por Renfe, Adif y la Junta de Castilla y León, cuyo convenio vigente es el del soterramiento. De hecho, el informe técnico no aborda la cuestión del soterramiento, si no que es una posibilidad que se planteará una vez se haya corregido el proyecto básico, según ha explicado Zarandona.

El Ayuntamiento que no está “en desacuerdo” aunque cree que no es compatible con el soterramiento

El concejal de Urbanismo ha asegurado que no está “en desacuerdo” con esta obra, que ha calificado de “muy importante” para la ciudad, “esperada y retrasada en el tiempo”. También ha recordado que el actual Arco de Ladrillo exige constante mantenimiento aunque no haya “riesgo de un problema estructural”. “Fue una sorpresa que el proyecto fuera en estos extremos inaceptable y creo que es una manera de darnos cuenta de que hay que rehacerlo”, ha defendido.

El edil 'popular' ha asegurado que apoyarán la obra siempre que se compagine con un futuro soterramiento de las vías, algo que ya contemplaba el Plan Rogers y del que el PSOE defiende su compatibilidad con un posible soterramiento.

Zarandona ha criticado el “escaso plazo” que ha tenido el consistorio para revisar el proyecto, un mes. Hace poco, la oposición protestaba porque tuvo seis días para analizar las 1.500 páginas que componían el presupuesto municipal de 2024, que fue aprobado la última semana de diciembre.

Según el Ayuntamiento, el trazado en planta del túnel se diseña con unas curvas en los extremos del túnel, algo que es “inadecuado” e “inaceptable por motivos de seguridad”. Además, Zarandona ha asegurado que la pendiente del túnel es del 9% aunque debería ser —según el edil— del 7% para evitar que la reducción de la visibilidad sea tal que quede “comprometida la seguridad” en vías de 50 kilómetros por hora. El técnico ve “inadecuada” esta pendiente en una avenida como es la de Arco de Ladrillo.

La velocidad máxima permitida

Según el escrito técnico —el concejal no ha hablado de esta cuestión—, la velocidad máxima del túnel debe ser de 50 km/h y no de 40 km/h como prevé el documento. Sin embargo, los ayuntamientos pueden rebajar las velocidades genéricas con señalización específica. “El reducido valor tomado para los parámetros de todos los acuerdos verticales da lugar, cuando se recorren a la velocidad de proyecto, a unas aceleraciones verticales inaceptables”, sostiene el técnico.

Respecto a las secciones transversales, el Ayuntamiento ha asegurado que la anchura de los carriles es la mínima establecida por la normativa “en un intento de encajar la solución que se propone en el ancho disponible”. “La ejecución va a ser extremadamente difícil”, ha augurado el concejal de Urbanismo.

Zarandona ha asegurado que hay tiempo porque la SVAV no ha consignado presupuesto para las obras del túnel en 2024, solo para el proyecto básico y el resto de trabajos sobre plano. El concejal de Urbanismo ha esperado que se aborde este proyecto de Arco de Ladrillo y el de Labradores cuando se reúna el Consejo de la SVAV para hablar “de manera abierta y dialogada”. Según ha dicho, el 4 de diciembre el Ayuntamiento solicitó la convocatoria de una reunión y el Ministerio tiene un mes para contestar, aunque esperarán a mediados de enero porque entienden que se han producido nombramientos a mediados de diciembre.

“Es muy dudosa la viabilidad de la solución propuesta, que debería estar demostrada a través de la inclusión en los planos de una o varias secciones en las que figuren las pantallas de pilotes del pozo de la hinca, las edificaciones y el arco monumental con el recalce que se prevé realizar en la cimentación de sus estribos y los contrapesos de la cimbra estabilizadora que se proyecta instalar. Además, se debería incorporar en las secciones la representación de las canalizaciones de los distintos servicios, en su estado actual y final”, solicita en el escrito el consistorio.

Las últimas imágenes que se han hecho públicas de este proyecto fueron publicadas por el exalcalde y ministro de Transportes, Óscar Puente, justo antes de las elecciones.

La solución definitiva que se dará al nuevo paso de Arco de Ladrillo. Era evidente que la que nos remitió inicialmente la empresa no era la mejor ni las más racional. El paso queda completamente abierto, casi a cota de superficie, totalmente en recta y separado del de vehículos. pic.twitter.com/1anLFE4b8a — Oscar Puente (@oscar_puente_) 22 de mayo de 2023

La oposición ve un intento de “boicotear” la integración

El portavoz del Grupo Socialista, Pedro Herrero, ha reprochado que el Ayuntamiento intente “boicotear” el proyecto de la integración ferroviaria. “Como este callejón sin salida donde se ha metido se estrecha más, está buscando recursos de este tipo”, ha afirmado minutos después de la rueda de prensa del concejal de Urbanismo. Herrero ha respaldado al alcalde, Jesús Julio Carnero, si sus objeciones son para “mejorar” el proyecto básico, pero le ha pedido que “deje de marear la perdiz” si lo que quiere es “boicotearlo”. “Abandone el convenio, denuncie el convenio, pague lo que tenga y dedíquese a soterrar”, le ha interpelado.

Herrero ha asegurado que el equipo técnico del Ayuntamiento y el de la SVAV trabajan “en conjunto”. “Lo que suelen hacer los técnicos municipales es enriquecer y mejorar esos proyectos básicos y este debería ser un ejemplo más”, ha defendido el edil socialista, que solo ve “un intento por dilatar los plazos”.

El concejal de Valladolid Toma La Palabra, Jonathan Racionero, también ve “excusas para retrasar” el proyecto y lamenta que Carnero “intente desacreditar una solución real y factible” como “ha demostrado” la integración ferroviaria. “Nos parece perfecto que se busquen mejoras, pero es importante que se dejen de retrasar unas obras que, todo el mundo sabe, son necesarias para la ciudad”, ha expuesto en un audio remitido a los medios.