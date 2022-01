Switch Mobility empezará en marzo a construir su fábrica de autobuses eléctricos en Valladolid

Switch empezará en marzo a construir su fábrica de autobuses eléctricos en Valladolid. La multinacional anglo-india ha desvelado al fin dónde se instalará la planta: en una parcela de Soto de la Medinilla de 11,5 hectáreas -propiedad de la azucarera Acor- a cinco kilómetros de Valladolid. El CEO de Switch Mobility, Andy Palmer, ha asegurado que la multinacional alquilará el terreno a la azucarera para construir sus plantas en una localización "perfecta", con infraestructuras "adecuadas" y "excelentes" carreteras que permitan instalar su primera planta en la Unión Europea, en la que pretenden invertir cien millones de euros.

En la primera fase está previsto edificar una planta de 20.000 metros cuadrados para fabricar los autobuses eléctricos de 12 metros. También se han planificado otras dos fases: fabricación de baterías eléctricas y vehículos ligeros (furgonetas) ya en 2024. Palmer ha asegurado que los vehículos de emisiones cero no forman parte del futuro ni de cara a 2040, sino del presente. También ha apostado por "democratizar" este tipo de movilidad sostenible con el medio ambiente. En el acto de presentación celebrado en la Casa de la India, Palmer ha mostrado confianza en que la fabricación de autobuses pueda empezar en doce meses.

El día 18 de marzo se colocará la primera piedra en un acto que ha tenido que retrasarse -estaba previsto celebrarse este jueves- por las restricciones derivadas de la pandemia, que han obligado al principal accionista -la familia Hinduja- a retrasarlo. Switch espera crear 2.000 puestos de trabajo directos en Valladolid y otros 5.000 indirectos a través de empresas auxiliares. El CEO de la empresa ha asegurado que Recursos Humanos está "desbordado" ante todos los currículums de ingenieros y operarios que ha recibido la compañía.

Palmer y parte del equipo ejecutivo de Switch han visitado este jueves -según ha explicado- los terrenos que ocupará la futura fábrica. Allí van a plantar unos 2.000 árboles para repoblar la zona a lo largo del año como símbolo de cada empleo que prevén crear.

Al evento también han acudido el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, -que no ha atendido a la prensa-. La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha intervenido por videoconferencia a la presentación y luego ha atendido a los medios en la plaza Mayor de Valladolid.

Maroto ha destacado la importancia de contar con empresas "que han entendido que el presidente es la movilidad eléctrica" y de pasar del CO2 a las ciudades "verdes". Maroto ha subrayado el papel que ha jugado el "ecosistema de proveedor y de automoción" que hay en Valladolid para que Switch haya elegido esta localización.

"Valladolid ha luchado mucho en el nivel nacional, regional y de ciudad. Está muy bien ir a un sitio donde te quieren. Queríamos venir a España porque es el segundo mayor productor de Europa en el sector y es muy amigable. Valladolid hizo el mejor trabajo, de verdad lucharon por ello", ha afirmado Palmer ante las preguntas de los medios. Palmer ha valorado positivamente que se hayan aunado esfuerzos de todas las administraciones a pesar de que no coincidan ideológicamente.

La exconsejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, aseguraba en una entrevista -ya estando cesada- que habían ofrecido a la multinacional instalar su planta en otra provincia que no fuera Valladolid. El alcalde de Valladolid se ha remitido a esas declaraciones y ha apostado por "mirar hacia adelante". "Queremos que la factoría esté en pie lo antes posible y genere empleo y riqueza. Me interesa mucho el futuro, no me interesa casi nada el pasado", ha asegurado a los medios. A pesar de estas declaraciones, cuando ha agradecido el trabajo realizado desde las administraciones y la empresa, no ha mencionado a la Junta de Castilla y León ni al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que había acudido al acto.

Óscar Puente ha apostado por "pasar de la discreción a la transparencia" y ha explicado que el Ayuntamiento se ha comprometido a dar incentivos y ayudas directas a la empresa, cuyo proyecto será declarado de interés municipal, ha garantizado agilidad en la tramitación del proyecto y coordinación con el resto de administraciones. Mañueco ha calificado este día de "importante" para Valladolid, Castilla y León y España.

"El empleo y la riqueza que se va a generar exigen mi presencia y participación en este acto", ha afirmado en la rueda de prensa -sin preguntas- poco antes de asegurar que ante un periodo preelectoral sus palabras debían regirse "por el principio de neutralidad institucional e igualdad entre las formaciones políticas". El 18 de enero, la Junta Electoral apercibió al gobierno autonómico por incluir en sus webs institucionales entrevistas de Mañueco y "contenidos de naturaleza electoralista". Mañueco ha destacado el "clima de paz social" que vive la Comunidad, una "tierra acogedora" para empresas y empresarios.