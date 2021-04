Sanidad de Castilla y León suspende la vacunación prevista hoy al personal de la Consejería: sin colas, a cubierto y sin rangos de edad

La Consejería de Sanidad de Castilla y León suspendió a primera hora de esta mañana "por razones técnicas" la vacunación prevista este miércoles para el personal de sus servicios centrales, según ha podido saber elDiario.es. Esas "razones técnicas" que no se han precisado en el email de aviso, responden a la decisión de la Junta de Castilla y León de suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca hasta conocer el informe de la Agencia Europea del Medicamento a primera hora de esta tarde. El compuesto desarrollado por la Universidad de Oxford era el que se iba a inocular a los trabajadores de la Consejería, y se está poniendo de manera masiva desde la semana pasada a población general de entre 55 y 65 años desde la semana pasada en varias provincias de la Comunidad.

Más de 1.000 trabajadores sin contacto directo con enfermos

Pero las vacunaciones masivas no son para el personal de la Consejería, que se iba a beneficiar de la misma vacuna pero en condiciones más cómodas. Los servicios centrales, que dan soporte a la actividad desarrollada en los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. están compuestos de varias direcciones generales con su personal y supera los 1.000 trabajadores. Entre ellos estaría la propia consejera, Verónica Casado, si bien ella ya advirtió en su momento que no se vacunaría en la Consejería sino cuando le correspondiese como a cualquier ciudadano.

Aunque no se trata de un número reducido de personas, la intención de la Consejería era proceder a la vacunación en la propia sede, y no en el Centro Cultural Miguel Delibes, donde se desarrollan durante estos días vacunaciones masivas con largas colas en el exterior. Por otro lado, se trata de personal que no está en primera línea, que no tiene contacto con enfermos y con rangos de edad que oscilan entre los 25 y los 65 años. Secretarias, bedeles, arquitectos que diseñan centros de salud, técnicos, personal de comunicación, administrativos o economistas estaban llamados a esta vacunación. También los epidemiólogos de Salud Pública, que incomprensiblemente no fueron vacunados a la vez que el resto de médicos y profesionales que trabajan en primera línea o al menos inmediatamente después, como establece la Estrategia Nacional de Vacunación. La Consejería de Sanidad no ha respondido a las pregunta de elDiario.es sobre el procedimiento elegido para su personal.

La suspensión de la vacuna en la Consejería se produce en el mismo día en que ancianos octogenarios de Salamanca están llamados a una vacunación masiva en un centro cultural, con una 'citación' a través de medios de comunicación.