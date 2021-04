Castilla y León suspende la vacunación con AstraZeneca a la espera del informe de la EMA

Castilla y León ha suspendido cautelarmente la vacunación con AstraZeneca en menores de 65 años hasta conocer el informe de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) que analiza si los poco usuales trombos cerebrales que han sufrido algunos vacunados están relacionados con el compuesto y que se dará a conocer en rueda de prensa prevista a primera hora de la tarde de este miércoles. Es, de momento, la única comunidad autónoma que ha tomado una decisión de este tipo.

La Junta de Castilla y León estaba llevando a cabo durante estos días vacunaciones masivas en varias provincias en personas menores de 65 años con el compuesto de AstraZeneca. La vacuna también está indicada para trabajadores esenciales de más de 65 años, pero en la práctica son muy pocas personas. La decisión del Gobierno autonómico ha llegado tras la alarma que suscitaron las declaraciones del director de Estrategia de Vacunas de la Agencia Europea de Medicamento, Marco Cavaleri, que afirmó que había relación entre la vacuna de AstraZeneca y un tipo raro de trombo cerebral detectado en algunas personas vacunadas. La Agencia tuvo que emitir un comunicado en el que aclaraba que su investigación sobre estos casos seguía en marcha y que esperaba ofrecer las conclusiones en poco tiempo.

De hecho, la EMA hará públicos sus resultados este mismo miércoles, al mismo tiempo que las comunidades autónomas se reúnen con el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud. La Agencia Europea explicó que seguiría evaluando las trombosis cerebrales en personas que habían recibido una dosis de AstraZeneca. Alemania, a 30 de marzo, ha informado de 31 casos de estos raros trombos entre los 2,7 millones de personas que han recibido dosis del suero. Es decir, unos 13,7 casos por millón de vacunados. Los Países Bajos hasta el 2 de abril detectaron cinco casos en mujeres de entre 25 y 55 años entre los 400.000 ciudadanos vacunados. Gran Bretaña ha reportado hasta el 24 de marzo 30 casos de los 18,1 millones de personas que recibieron AstraZeneca, según la Agencia Británica Reguladora de Medicinas y Productos Sanitarios. A mediados de marzo, España detectó uno.

Con todo, Castilla y León ha explicado que, por el momento, deja de inocular el suero de AstraZeneca a personas por debajo de 65 años. Esta comunidad también fue de las primeras, tras Asturias, que decidió paralizar la administración de esta vacuna a mediados de marzo cuando algunos estados europeos, sobre todo en ese momento Dinamarca, optaron por paralizar su campaña con AstraZeneca por, dijeron, haber detectado varios casos de trombosis en personas inoculadas con un lote específico de la vacuna.

Tras Castilla y León y Asturias, otros gobiernos autonómicos como Euskadi, Andalucía, Canarias o la Comunitat Valenciana optaron por detener los pinchazos. Poco después, España, junto a Alemania, Francia o Italia paralizaron la campaña con AstraZeneca al detectar casos de un tipo diferente de trombos a los reportados anteriormente: las trombosis cerebrales que ha evaluado la EMA.

La consejera de Sanidad de Castilla y León: "Siempre existen efectos adversos"

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha asegurado este miércoles que ante el uso de cualquier fármaco o vacuna "siempre existen efectos adversos", que "no se demuestran hasta que se han comercializado", lo que "no quiere decir que no sean seguros" si bien ha justificado la suspensión de la administración de dosis de Astra Zeneca en el principio de seguridad del paciente.

Así lo ha señalado este miércoles la consejera en una grabación difundida a los medios de comunicación, recogida por Europa Press, en la que también ha pedido disculpas por las "molestias" ocasionadas a las personas que han acudido a sus citas para vacunarse en la mañana de este miércoles y se han encontrado con que se ha suspendido el proceso.

"Ante el uso de cualquier fármaco o vacuno siempre existen efectos adversos que no se demuestran hasta que éstos se han comercializado, pasa en una gran cantidad de casos, pero no quiere decir que no sean seguros y que se retiren en muchas ocasiones", ha reflexionado Casado, que en cualquier caso ha subrayado que se ha tomado la decisión de paralizar cautelarmente la vacunación con Astra Zeneca porque "debe primar la seguridad" de las personas.

En cualquier caso, ha recordado que la Junta de Castilla y León esperará a consensuar una postura definitiva en la reunión que hay del CISNS esta tarde, cuando también se conocerá el dictamen de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la posición de la Comisión de Vacunas del Ministerio de Sanidad.

La consejera ha relatado que la decisión se ha tomado en las últimas horas ante las noticias del posible cambio de posicionamiento del Comité Asesor para Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA (PRAC), en las que "se indica que se podría modificar la ficha técnica de la vacuna de Astra Zeneca".