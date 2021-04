Castilla-La Mancha no va a suspender la vacunación con AstraZeneca: espera la decisión de la Agencia del Medicamento y Sanidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene intención de suspender la vacunación con Oxford/AstraZeneca tal y como ha decidido hacer la Junta de Castilla y León. La portavoz de esta comunidad autónoma, Blanca Fernández, ha dicho que están a la espera del pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento y que Castilla-La Mancha tomará las decisiones oportunas "en consonancia" con ello y con lo que decida al respecto el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha avanzado hoy la inminente vacunación del denominado Grupo 7 al que pertenecen trasplantados, personas con síndrome de Down con más de 40 años o afectados de VHS, entre otros.

La portavoz de la Junta, preguntada al respecto, ha criticado el intento del Gobierno de la Comunidad de Madrid de intentar negociar la compra de la vacuna rusa Sputnik V. En este sentido, ha afirmado primero que el contacto de las consejerías de Sanidad con los laboratorios farmacéuticos es "habitual", pero que "otra cosa es la intencionalidad con la que se puede usar la foto". Ha dicho respetar las decisiones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aunque ha recordado que la compra de vacunas en la Unión Europea se realiza por parte de las autoridades europeas. "Eso es lo que nos hace fuertes y competitivos y si rompiéramos esa unidad por países, o por comunidades autónomas, sería una barbaridad porque nos debilitaría y además no es posible porque no se puede", ha remarcado. Considera que se trata de una "estrategia de campaña no muy acertada y una polémica innecesaria".

Precisamente, sobre el proceso de vacunación en la región. Blanca Fernández ha precisado que en Castilla-La Mancha hay 273.489 personas que ya han recibido una primera dosis, lo que supone un 16% de la población, tres puntos por encima de la media nacional, ubicada en el 13%. La pauta completa de las dos dosis ya la han recibido 132.737 personas, un 7,7%, lo que supone un punto y medio por encima de la estatal, que está en el 6,1%.

Así, ha recordado que el objetivo es finalizar esta semana con la vacunación de las personas mayores de 80 años, de las que ya hay vaunadas 108.561, aproximadamente un 80%, y la semana que viene comenzar con la franja de edad entre los 70 y 79 años, tal y como ayer adelantó el presidente regional, Emiliano García-Page.