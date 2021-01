Los sindicatos de Castilla y León dicen que la relación con la CEOE es "muy negativa" y la patronal responde que la negociación colectiva "no toca"

El secretario general de UGT en la Comunidad, Faustino Temprano, ha calificado de "muy negativas" las relaciones con CEOE Castilla y León, con la que no hay acuerdo alguno en materia de negociación colectiva pero tampoco se ha dado traslado al Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), que se ha tenido que hacer en los territorios. Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha advertido de que la negociación colectiva en la Comunidad "ahora no toca" porque se trata de salvar empresas y puestos de trabajo, pero además vence el Acuerdo Estatal (AENC) que se tiene que negociar a nivel estatal al que esperarán y ha defendido que la patronal es tan proactiva o más que los sindicatos.

Prieto, ha puesto como excepción las relaciones que mantiene con la patronal en el ámbito del Diálogo Social, donde "no existen grandes problemas" y se evita abordar temas en los que se sabe que nunca habrá acuerdo como los de materia fiscal, pero además porque en este marco se mira el beneficio de las personas y los ciudadanos más que los "particulares" de cada uno. En ese sentido se ha referido el secretario general de CCOO en la Comunidad, Vicente Andrés, ha asegurado que las relaciones bilaterales con CEOE Castilla y León son "inexistentes" y hay "muy serias diferencias" salvo en el Diálogo Social, por lo que ha pedido a la patronal que cambien su "rol" y sea "más proactiva

Sin embargo, en el diálogo "bipartito" ha lamentado que no exista "ningún tipo de acuerdo con la patronal" y, en el caso de los acuerdos enmarcados en el AENC, ha apuntado que su desarrollo se ha tenido que hacer en los territorios, en las provincias, "y la patronal no ha seguido las directrices de lo firmado en el ámbito autonómico".

En cuanto a negociación colectiva, ha incidido en que no sólo sirve para trasladar los acuerdos estatales, sino que hay acuerdos en el ámbito de la propia Comunidad, pero ha sido "imposible" llegar a los mismos a pesar de que ha habido mesas abiertas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, políticas de igualdad o el salario mínimo en el convenio. "A fecha de hoy ha sido imposible llegar a ningún tipo de acuerdo", ha insistido. De esta forma, ve positivamente el diálogo tripartito entre sindicatos, patronal y Junta, pero "muy negativamente" las relaciones bilaterales.

Desde la CEOE, Santiago Aparicio, ha respondido así a las críticas de los sindicatos en torno a la negociación colectiva en la Comunidad y la falta de proactividad de la patronal, que consideran que no aborda cuestiones fundamentales para los trabajadores.

El presidente de la patronal castellanoleonesa ha censurado que los sindicatos protesten "por todo" o digan que no son "proactivos", pero ha explicado que tienen "claro" que ahora mismo no se van a sentar a la mesa de negociación colectiva porque a final de año vencía el AENC y hasta que no firmen el próximo sus "mayores" no se adelantarán a lo que se pueda recoger en el mismo, ya que es el que se seguirá y, ha recordado, son "recomendaciones".

"Lo que no podemos es ir por delante de lo que pase en España, no es lógico", ha agregado Santiago Aparicio, quien ha explicado que el secretario de CCOO, Vicente Andrés, le ha insistido en que se abordase la negociación colectiva. "Se lo dije, que no tocaba, toca salvar empresas y puestos de trabajo", ha afirmado el presidente de CEOE CyL.

En esta línea, Aparicio ha explicado que están acostumbrados a que traten de "desacreditar" y lo único que valga es lo que los sindicatos dicen, pero ahora mismo no ve posible negociar estas cuestiones aunque sí están de acuerdo en otras como el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), que es importante agilizar para solucionar de la mejor manera y en una cuantía mayor los conflictos laborales.

Asimismo, ha defendido que también en materia de prevención de riesgos laborales están sentados con los sindicatos "para hablar y negociar", como en otros muchos temas, aunque no avance como a ellos les gustaría, "que se solucionara en cinco días".

Sin embargo, considera que no puede ser así porque la patronal tiene "otras visiones, otros problemas" y se llegará a un acuerdo "cuando toque" o cuando vean que es el momento porque gran parte de sus pretensiones están cumplidas.

"Pueden decir lo que quieran, proactivos somos tanto o más que ellos, pero para nuestras políticas, nuestros empresarios, para luchar por ellos, por los intereses de los empresarios y es lo que estamos haciendo y trabajando de siempre", ha añadido Aparicio, quien ha asegurado que se reúnen con los sindicatos "bastante" por el Diálogo Social pero también por la negociación colectiva, por temas bipartitos y otras muchas cuestiones.