Castilla y León busca profesores para Secundaria y FP aunque no tengan el máster

Castilla y León busca profesores para Secundaria y FP aunque no tengan formación en Educación ante "un incremento notable del número de docentes necesarios para atender las necesidades originadas en los centros educativos públicos".

Rechazo en la comunidad educativa al acuerdo para contratar profesores sin el máster: "Es un maltrato a la Educación, ser profesor es más que conocer la materia"

Así lo acordaron las autonomías y el Gobierno de España, y así lo publicaba este miércoles la Consejería de Educación de Castilla y León, que resuelve las 'tablas dinámicas', esas que permitirán contratar a personas que no estén en las bolsas de trabajo público porque están prácticamente agotadas, denuncian los sindicatos.

Aunque primará la formación pedagógica y didáctica y la experiencia laboral, Educación se abre a contratar aspirantes que no posean ni un máster de Secundaria (o similar) ni experiencia profesional en el sector. Sindicatos y profesores del máster creen que la medida muestra la "improvisación" de las administraciones con la contratación de profesores y además lanza el mensaje de que cualquiera puede enseñar. A finales del curso pasado, antes del verano, los sindicatos educativos ya advirtieron a la Junta que serían necesarias más contrataciones de las que luego se han efectuado.

Hasta ahora, Educación ha defendido la contratación de 1.105 nuevos docentes para este curso escolar, 800 de ellos como refuerzos para cumplir con las medidas de seguridad impuestas por la pandemia. Paralelamente, abre esta convocatoria que incluye a profesionales que no tengan el máster de Secundaria.

El plazo se abre este jueves a las 8.00 y estará abierto hasta final de curso para licenciados y graduados que quieran dar clase de Secundaria (Filosofía, Latín, Lengua, Matemáticas, Física y Química, Francés, Inglés, Tecnología Administración de Empresas, Informática, Organización y Procesos de Mantenimiento de vehículos, Procesos Sanitarios y Sistemas Electrotécnicos y Automáticos) y Formación Profesional (Instalaciones electrotécnicas, Mantenimiento de vehículos, Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico, Procedimientos sanitarios y asistenciales, Sistemas y aplicaciones informáticas, Soldadura y Técnicas de Procedimientos de Imagen y Sonido).

Educación contactará por teléfono

La Junta no convoca un número concreto de plazas, si no que se contactará por teléfono a los interesados. "Si la persona interesada no responde a la primera llamada telefónica, se procederá a una segunda llamada en el plazo de diez minutos; de no responder tampoco a esta segunda llamada, se continuará con la cobertura de los puestos", anuncia la resolución..

Los requisitos no se miden igual, sino que depende de la materia que deban impartir Los aspirantes de Filosofía, Latín, Lengua, Matemáticas, Física y Química, Francés, Inglés y Tecnología se ordenarán en listas entre aquellos que tienen formación pedagógica y aquellos que no. Dentro de cada grupo, "los aspirantes se ordenarán de acuerdo a la nota media de su expediente académico".

En el resto de materias de Secundaria (Administración de Empresas, Informática, Organización y Procesos de Mantenimiento de vehículos, Procesos Sanitarios y Sistemas Electrotécnicos y Automáticos) y todas las especialidades del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. la división será en cuatro grupos: aquellos que tengan formación especializada y experiencia, aquellos que tengan el máster pero no experiencia, aquellos que no tengan una formación en Educación pero acrediten experiencia profesional y aquellos que no tengan ni una cosa ni la otra.

En caso de empate, se elegirá al candidato en función de quién se apuntó antes, "atendiendo a la fecha y hora de presentación de la solicitud en el registro electrónico".

La Dirección General de recursos Humanos "publicará periódicamente la relación actualizada de integrantes de las listas lista de aspirantes al desempeño de puestos docentes en régimen de interinidad, ordenados conforme a los méritos señalados. También se publicará periódicamente la relación de aspirantes excluidos con indicación de las causas de exclusión.