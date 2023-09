Castilla y León no autoriza el evento taurino “cómico” con personas con acondroplasia en Madrigal, Ávila

La Junta de Castilla y León ha denegado el permiso a un acto taurino con personas con acondroplasia previsto para el día 17 en el municipio de Madrigal de las Altas Torres (Ávila), un hecho del que se ha congratulado la Fundación Franz Weber.

El alcalde de la localidad, Jesús del Campo (PP), expresa en un bando que la no autorización de la actividad se debe a “presiones y denuncias de algunas asociaciones” e incluso a sus propios vecinos, según la fundación. “Entendemos la postura de la administración autonómica y estamos convencidos que no se habría llegado a esta situación de no ser por las presiones y las denuncias de algunas asociaciones y por la publicidad que se ha dado a las mismas por parte de algunas personas del municipio”.

Sin embargo, esta anulación se debe a que este tipo de espectáculos están prohibidos. La Ley —aprobada por una trasposición de una directiva de la Unión Europea— prohíbe los espectáculos que “usen a personas con discapacidad para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público”. Esto es contrario al “respeto a la dignidad humana”. “Las personas con discapacidad participarán en los espectáculos públicos y en las actividades recreativas, comprendidos los taurinos, sin discriminaciones ni exclusiones que lesionen su derecho a ser incluidas plenamente en la comunidad”, continúa la Ley.

El alcalde ha mostrado su “apoyo” a las empresas y sus trabajadores, que están siendo “atacadas discriminadamente por parte de algunos colectivos” con el objetivo de “perjudicar a la tauromaquia”. “Estamos convencidos que en un futuro no muy lejano podremos verlos en Madrigal”, remata el bando.

Esta fundación naturalista ya había remitido un escrito al Procurador del Común y a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, denunciando además el apoyo que el Ayuntamiento de Madrigal prestaba a este espectáculo degradante.