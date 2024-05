Detenido el responsable de una ONG en Salamanca por abusar de al menos dos mujeres en situación irregular

La Policía Nacional ha detenido al presidente de una organización no gubernamental (ONG) en Salamanca por acosar y forzar a “realizar favores sexuales” a mujeres en situación irregular, según ha informado a través de un comunicado. Los funcionarios de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras han realizado esta detención en una nueva operación contra delitos relacionados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y su integridad sexual.

La explotación operativa se inició el 7 de mayo y la operación sigue abierta. Hasta el momento se han localizado dos víctimas y se ha detenido a uno de los autores. La investigación no está aún cerrada porque la Policía teme que haya otras víctimas que no se hayan atrevido a denunciar los hechos por miedo o por no tener permiso de estancia

El trabajador de la ONG ha sido detenido por el “abuso manifiesto y reiterado” a “un gran número” de mujeres extranjeras que residían en España de manera irregular. El detenido entregaba los alimentos en los domicilios particulares y lo justificaba como parte de una evaluación sobre el perfil del solicitante y de sus necesidades concretas.

La investigación comenzó cuando se tuvo conocimiento de la actividad delictiva relacionada con un trabajador de una ONG de esta localidad que ocupaba además un puesto de relevancia en su estructura organizativa.

El presidente de esta ONG pedía el teléfono y otros datos de las mujeres, a las que contactaba para pedirles datos particulares y fotografías “relativas a su esfera personal”, la mayoría de ellas “de índole sexual”. Con la excusa de entregarles alimentos donados por la organización, las citaba en su domicilio particular. “Las obligaba en algunos casos a mantener relaciones íntimas con él, prevaliéndose de su situación de superioridad y de la imperiosa necesidad de conseguir alimentos que tenían sus víctimas para llevárselos a sus familias”, señala el comunicado.

La Policía Nacional reitera su completa disposición para las víctimas, a las que se garantizará “la privacidad” y se paralizará “su posible situación de irregularidad en materia de extranjería”. También facilitan tres maneras de contacto: la Sala del 091, el teléfono contra la Trata (900 10 50 90) y el correo electrónico trata@policia.es.