La Fiesta de Castilla y León, en el limbo ante la falta de fondos para la programación cultural en Villalar

Poco se sabe sobre cómo será el próximo mes la fiesta de la Comunidad en Castilla y León. “Su fin es destruir Villalar. El PP tiene que complacer a Vox, que ha vetado la fiesta y el que paga el pato somos nosotros”. El alcalde de Villalar de los Comuneros (Valladolid), Luis Alonso Laguna (independiente), está muy enfadado con la coalición de la Junta de Castilla y León [PP-Vox] y su ausencia en la fiesta de la Comunidad. “Van a diversificar la fiesta porque no quieren un acto unitario de todas las provincias”, protesta ante este diario.

Castilla y León celebra su gran día dentro de un mes, el 23 de abril. Se conmemora la derrota que tuvo lugar en este municipio vallisoletano en 1521 de los comuneros en contra de un rey extranjero, Carlos V de Alemania. La Guerra de las Comunidades de Castilla terminarían 1522, pero el golpe que sufrieron los hombres de Padilla se sigue recordando todos los años en Villalar. Esa esencia insumisa todavía se conserva en la campa de Villalar, que empezó a celebrarse en 1976 y mezcla la tradición y el sentimiento con las reivindicaciones populares.

Por ese motivo, Vox —como hizo Aznar en su etapa de presidente autonómico, que organizó actividades itinerantes— se posiciona como uno de sus detractores. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se refirió a esta fiesta como un “aquelarre de extrema izquierda” y un “macrobotellón”. Y el presidente del parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox), abogó por “reorientar” la fiesta de Villalar para sacarla a todas las provincias y “racionalizar” el gasto. Ese año, el 23 de abril ni siquiera fue festivo, en una imposición a sindicatos y patronal para hacer festivo el 25 de julio, Santiago Apóstol.

120.000 euros para la logística

La ahora Fundación Castilla y León —antes 'Villalar', con el objetivo de organizar esta fiesta y hacer sentimiento de comunidad—, dejó de financiar la programación cultural y se limitó a costear las infraestructuras: las instalaciones eléctrica y de agua, la seguridad y las vallas necesarias. En total, 120.000 euros, según informa el director de la Fundación, Juan Zapatero. La cantidad consignada a las actividades culturales y musicales se redujo a cero, algo que se va a repetir este año.

El Ayuntamiento de Villalar, sufragó los gastos de las actividades en 2023, pero no cree que vaya a ser posible para esta edición. “Hicimos mucho sacrificio cuando retiraron los 35.000 euros y el Ayuntamiento lo pasó mal. No tuvimos déficit porque hemos apretado, pero el Ayuntamiento no lo puede asumir. El cometido del Ayuntamiento no es organizar la fiesta”, protesta el alcalde de Villalar, Luis Alonso Laguna.

El regidor quiere organizar actuaciones musicales con artistas locales (batallas de gallos y conciertos de rock y folk) los tres días previos al 23 de abril y guardar la fiesta grande para esa fecha, pero insiste en que necesita ayuda. “Le he mandado una carta a Mañueco”, apunta, aunque no ha recibido respuesta al cierre de esta noticia.

La Junta organizará actividades en todas las provincias

La Fundación Castilla y León deja de celebrar la fiesta de la Comunidad, que ahora recae, difuminada, en el gobierno autonómico. La Junta financiará actividades en todas las provincias para hacer “más accesible la participación activa” en los actos, “sin perjuicio de que Villalar de los Comuneros pueda seguir acogiendo todas las actividades que los organizadores de la jornada estimen oportunas”.

La Junta de Castilla y León, que prevé anunciar las actividades en próximas fechas, organizará las mismas en todas las provincias, e incluirían —en principio— una carrera popular y una marcha familiar, una caseta de asociaciones de hostelería, bailes regionales infantiles y de personas mayores y un concierto. “En ningún caso se va a dañar a la fiesta de Villalar de los Comuneros con esta reorganización”, aseguraba a principios de mes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, del PP. Nada se sabe de momento sobre la organización de las actividades o el coste de las mismas.

El alcalde de Villalar no está satisfecho ante este golpe de timón. “Si el PP tiene presiones por su pacto de gobierno, que digan que no pueden. ”Ni siquiera sé si va a venir el presidente —su número 2 García-Gallardo no acudió—, me da qué pensar que no hablen de la exposición como otros años. Tampoco va a estar la televisión —el año pasado, la Televisión Castilla y León no retransmitió la fiesta en directo como otros años—... Va a estar muy desangelada la campa, que tiene 60.000 metros cuadrados“, reprocha.

El regidor asegura que le han propuesto organizar una colecta para acceder al recinto, pero él no es partidario porque iría en contra de la esencia de la fiesta. “Esto está abierto a cualquiera y viene gente hasta de fuera de Castilla y León”, zanja.

El año pasado acudieron a Villalar más de 20.000 personas y Luis Alonso Laguna cree que salió “muy bien”, con más de 40 actuaciones en tres escenarios. “Hubo más fiesta que otros años. Pensé que tendría buena aceptación, pero creo que ha tenido el efecto contrario y nos lo ponen más difícil todavía. Me han avisado veinte grupos y les voy a tener que decir que no vengan porque no van a tener dónde ponerse ni nada. La gente va a venir, pero se va a desencantar”, lamenta.