La Plataforma de Bomberos Profesionales denuncia que el incendio de Cascajares fue peor por la falta de medios

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León han denunciado que la falta de medios de la Diputación de Palencia ha agravado las consecuencias del incendio en la planta de Cascajares, situada en Dueñas. Según han defendido, el propio alcalde de Dueñas, Miguel Ángel Blanco Pastor, ha explicado que “el incendio con unos adecuados medios iniciales podía haber sido controlado”-en primera instancia solo acudieron los bomberos voluntarios-, algo que apoyan “como profesionales y peritos en la materia”, además de que “cualquier persona puede entender que este argumento es razonable”.

La agrupación, que ha lamentado “terriblemente los daños que ha sufrido la fábrica”, ha apelado directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al vicepresidente, Juan García-Gallardo, para que insten a todas las instituciones provinciales de la Comunidad a creen un Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS ), público, de gestión directa, profesional y coordinado para el apoyo entre parques provinciales o incluso extra provinciales“.

Con este tipo de inversiones, han destacado que se lograría “un tiempo de primera respuesta rápida y razonable con los medios adecuados, reforzados en poco tiempo por más medios humanos y materiales, que saldrán del Parque, donde estarán siempre preparados para salir en dos minutos, debidamente formados, con protocolos y sistemática moderna y entrenada a diario”.

Esta agrupación ha señalado que se siga el ejemplo de Valladolid, donde hay seis parques profesionales “estratégicamente distribuidos por la provincia” con un gasto por centro de 1,3 millones de euros anuales, y el caso de León donde el SPEIS de la Diputación “se está creando ahora”.

Comunicado con respecto al incendio que está madrugada ha vuelto a hacer evidente la desprotección de los ciudadanos de los pueblos de Palencia por parte de su @diputacionPalen https://t.co/S7dLVHcwtg pic.twitter.com/2ufKX3IYp5 — PBPCYL (@PBPCyL) 26 de enero de 2023

En el caso concreto de Palencia, han precisado que si la Diputación de Palencia, invirtiera “el mismo 7,5% de su presupuesto total, como hace la vecina Valladolid, tendría para cinco parques como los de Valladolid, con 3.000 kilómetros cuadrados menos de extensión provincial”.

La plataforma ha apremiado al presidente y vicepresidente de La Junta a que la inversión en SPEIS “es mejor idea que repara daños, y nos cuesta menos”. Asimismo, han añadido que “tal vez el disponer del SPEIS, no hubiera evitado el inicio de incendio, o sí” pero, a falta de saber la causa de inicio, “la prevención precisamente, consiste en vigilar y corregir las causas que pueden ocasionar un incendio y aquellas otras que puedan incrementar su desarrollo y sus daños”.

Para la Plataforma de Bomberos Profesionales “lo que no es razonable es lo que por desgracia pasará a partir de ahora”. Y han vaticinado que la Presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, “como máxima responsable de la decisión de no invertir en parques de Bomberos profesionales”, defenderá “su modelo ilegal, basado principalmente en voluntariado”.

Asimismo, la agrupación estima que Armisén “no reconocerá la dejadez en no renovar el convenio con el Ayuntamiento de Palencia, que hubiera permitido avisar a los profesionales en cuanto se hubiera evaluado la gravedad del siniestro y no dos horas después”, “por lo seguirá enredando y no reconociendo su incompetencia” al “no asumir las competencias que asigna la Ley desde hace 38 años”.

La agrupación concluye el comunicado asegurando que “lo decimos hoy, con las brasas de la desgracia, por suerte solo económica, aún calientes. Ojalá nos equivoquemos y el tiempo, no nos dé la razón”

Dan por extinguido el incendio

Los Bomberos han dado por extinguido el incendio que ha asolado planta y oficinas de Cascajares ubicada en la localidad palentina de Dueñas. Según informa el 1-1-2, la extinción se ha producido a las 14.15 horas, aunque el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de la Diputación de Palencia sigue en el lugar al cargo de posibles focos secundarios.