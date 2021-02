Una subvención del Ayuntamiento de Burgos por el centenario de la catedral acaba en los tribunales por presuntas irregularidades

Una subvención del Ayuntamiento de Burgos a la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos con motivo del aniversario del templo gótico puede acabar en los tribunales, después de que el servicio de intervención general del Ayuntamiento de la capital burgalesa haya remitido al Tribunal de Cuentas el contrato de patrocinio de 700.000 euros que la Junta de Gobierno concedió, en contra del criterio del interventor, a dicha fundación. El contrato fue aprobado, además, el 30 de diciembre de 2020, y según Intervención, sin dejar claro qué actividades se patrocinaron. La mayoría de actividades previstas no se pudieron llevar a cabo por la pandemia de la COVID-19.

El contrato de patrocinio entre el Ayuntamiento y dicha Fundación se firmó a pesar de la negativa de varios informes de la Intervención, y en concreto, en contra uno que se pedía la paralización del expediente. En el informe de fiscalización previo a la aprobación del gasto, la Intervención General Municipal señala elementos que de no subsanarse impedían que se continuase con el procedimiento. Según dicho informe, no se justifica la necesidad publicitaria ni se conocen qué actividades fueron patrocinadas por esos 700.000 euros. Intervención plantea que pueda tratarse de una subvención encubierta, por lo que acudirá al Tribunal de Cuentas.

Por si fuera poco, el plazo de ejecución del contrato de patrocinio firmad compromete que esos 700.000 euros se van a destinar para actividades culturales a desarrollar en 2020, una de las cláusulas corrobora que esas actividades se ejecutarán ese mismo ejercicio anual-. Sin embargo, al haberse firmado el contrato el 30 de diciembre, un día antes del final del año, las actividades comprometidas a cambio de esos 700.000 euros se tendrían que abonar por sólo día de actividad: el 31 de diciembre. El pago de esa cantidad tampoco puede responder al patrocinio de acciones llevadas a cabo durante 2020, ya que, debido a la pandemia, la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos Catedral 2021 no realizó actividades de esa magnitud.

El informe de intervención

Además, la Intervención General presenta otro de informe negativo con fecha 22 de enero de 2021, en el que señala que no tiene constancia de que se hayan cumplimentado y subsanado los reparos suspensivos apreciados en el informe de fiscalización previa. El informe también expresa que "no se puede pagar" la factura de los 700.000 euros hasta que no se resuelva la necesidad de contratación y la tramitación administrativa, y que "no consta" que se hayan realizado las actividades y que estas se ajusten al precio de mercado.

Izquierda Unida denuncia prevaricación y acude a la Fiscalía

Izquierda Unida Burgos ha informado de que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la situación ya que entiende que, más allá de un "despilfarro de dinero público inaceptable", el contrato de patrocinio podría implicar un delito de prevaricación, al saltarse saltado la Junta de Gobierno, el criterio de la Intervención del Ayuntamiento de Burgos.

"No deja de sorprendernos la actuación de la junta de Gobierno local ante Intervención", señalan en un comunicado. La formación, además, eleva el gasto de dinero público en el aniversario de la catedral e incluye los 102.000 euros de factura que se abonó para que La Vuelta ciclista salga desde la catedral en el año 2021."Resulta inaceptable el orden de prioridades del Ayuntamiento gobernado por PSOE y Ciudadanos que están dispuestos a derrochar el dinero público en gastos que no tienen ningún efecto en la calidad de vida de los Burgaleses y burgalesas".