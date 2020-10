La Policía busca en Valladolid al conductor de un patinete eléctrico que tocó el culo a dos mujeres

La Policía Nacional de Valladolid tiene abierta una investigación con el fin de identificar y detener al autor del asalto a dos mujeres a las que realizó tocamientos en los glúteos a primeros del presente mes de octubre y que acto seguido huyó sobre un patinete eléctrico.

El primero de los abusos se produjo el pasado día 2 de octubre cerca del edificio de las Cortes, cuando, alrededor de las 23.00 horas, una mujer joven fue abordada por un varón, montado en un patinete eléctrico, que le tocó los glúteos y se dio a la fuga, según confirman fuentes de la investigación.

Cuatro días después, el 6 de octubre, sobre las 19.00 horas, otra joven que se hallaba en las inmediaciones del Hotel Juan de Austria, en el Paseo de Zorrilla, cerca del Corte Inglés, fue objeto de tocamientos en sus nalgas por un joven que viajaba también a 'lomos' de un propulsor eléctrico del mismo tipo.

Aunque ambos sucesos responden al mismo 'modus operandi', las dos víctimas, una de las cuales aporta el color del patinete y la otra no, han facilitado una descripción del autor en la que no concuerda la altura, por lo que las pesquisas policiales no pueden concretar aún si los dos delitos fueron cometidos por la misma persona o autores distintos.