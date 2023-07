3.700 personas se examinan en la repetición de las oposiciones fallidas que fueron subcontratadas por la Generalitat

Este sábado, 3.648 personas se examinan en la repetición de las fallidas oposiciones celebradas el pasado 29 de abril. Fueron los primeros exámenes de este tipo que la Generalitat subcontrató a una empresa externa y acabaron con retrasos generalizados, problemas de organización y la suspensión de una de las pruebas. La Generalitat reconoció incidencias “muy graves” en la gestión de la empresa.

Oposiciones a profesor: el antiguo cóctel que, quizás, no elige a los mejores

Un total de 13.581 trabajadores de la Generalitat estaban convocados a las oposiciones, para 1.825 plazas. En esta ocasión, las pruebas han empezado sin retrasos. Los convocados han explicado que se ha multiplicado el espacio para examinarse y había mucho más personal.

Después de los incidentes que obligaron a suspender las pruebas y de recibir más de 4.000 formularios que denunciaban irregularidades, el Govern ha tomado medidas para garantizar el proceso. Se han contratado 1.343 vigilantes y se han tomado otras medidas como que los aspirantes deban enseñar el DNI o el pasaporte para acceder a las aulas y se les prohíbe entrar acompañados. Además, han de guardar los móviles en una bolsa antes de acceder a la zona de exámenes, ya que la presencia de teléfonos fue una de las quejas más repetidas entre los aspirantes a finales de abril.

Para garantizar la correcta repetición de las pruebas, se van a dividir en dos fines de semana. Este primero de julio se celebran las de agentes rurales, ejecución penal y laborales transversales. Se realizan en diversos edificios educativos de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. El fin de semana del 8 de julio se acabarán las pruebas restantes.

Además de estas oposiciones para la estabilización de trabajadores de la Generalitat, este sábado también se examinan 36.304 aspirantes a las pruebas extraordinarias convocadas por el Departament de Educación. Se trata de las oposiciones más grandes de toda la historia de este departamento y se convocan para la estabilización de 14.238 plazas de docente que ahora mismo están ocupadas por personal interino.

Además de las pruebas de hoy, los examinados serán llamados a lo largo del verano para la defensa oral de las situaciones de aprendizaje y, en otoño, se realizará la valoración de méritos. Con todo. el proceso no se completará hasta que finalice la fase de prácticas, que no se podrá realizar hasta septiembre de 2024. Así, los maestros que se presentan a las oposiciones de este sábado, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera hasta diciembre del próximo año.

Ambas pruebas forman parte del proceso de estabilización para reducir la temporalidad del 35% al 8% antes de finales de 2024. La Generalitat nunca había hecho coincidir más de 73 procesos selectivos como en esta convocatoria.