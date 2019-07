Colau aprueba el organigrama municipal gracias a los votos de ERC, PP y Valls

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha logrado aprobar el organigrama municipal a última hora gracias a los votos de PSC (con quien gobernará en coalición), ERC, PP y Barcelona pel Canvi (el grupo de Manuel Valls). Ciudadanos se ha abstenido y JxCAT ha votado en contra. De esta manera, Colau ha conseguido salvar a última hora el pleno del cartipacio concediendo a la oposición todas las presidencias de los distritos así como dos de las cuatro comisiones municipales.

El equipo de Gobierno y la oposición se han reunido antes de que empezara el pleno para intentar lograr un acuerdo de última hora que pudiera satisfacer a todos los grupos, pero finalmente no se ha podido conseguir la unanimidad en las presidencias de las comisiones, el principal punto de discordia.

El Gobierno municipal se quedará con la presidencia de las comisiones de Seguridad (en manos de Albert Batlle, del PSC) y Derechos sociales (cuya presidencia recaerá en Laura Pérez, de BComú) y ha cedido a ERC la presidencia de las comisiones de Urbanismo (Maria Buhigas) y Economía (Jordi Castellana).

Los representantes políticos en el Área Metropolitana de Barcelona, las empresas municipales y el Consorcio de la Zona Franca han sido aprobados por unanimidad entre todos los grupos. También los ediles de distrito han recibido los votos de todos los representantes. La mesa del pleno será íntegramente femenina: la presidirá Colau junto a las tenientes de alcalde Janet Sanz (BComú) y Laia Bonet (PSC).

Colau, en su intervención ha tendido la mano a los grupos de la oposición para llegar a acuerdos durante la legislatura. "Esto es un Gobierno amplio de 18 ediles que quiere ser fuerte y estable", ha asegurado la alcaldesa, que ha señalado a ERC como "socio preferente".

A pesar de los reproches de ERC durante los últimos meses, el partido de Oriol Junqueras ha accedido a votar el reparto del organigrama junto a Colau y Collboni. El edil Ernest Maragall, no obstante, le ha afeado la "falta de generosidad institucional" y las "dosis abundantes de tacticismo" que han impedido que el cartipacio se votara por unanimidad. JxCAT, el único partido que ha votado en contra, ha denunciado una "actitud abiertamente hostil" hacia su grupo durante las negociaciones.

El pleno ha estado marcado por la ausencia del edil de JxCAT, Joaquim Forn, en prisión provisional por la organización del 1-O. A pesar de las peticiones tanto de Forn como de Colau para que pudiera asistir al pleno, el Tribunal Supremo denegó el lunes la posibilidad de que asistiera. Su asiento ha estado presidido por un gran lazo amarillo y tanto Colau como Maragall y Elsa Artadi (JxCAT) han denunciado su ausencia.

"Si Forn no está aquí es porque estamos en un Estado de Derecho. En España no hay presos políticos", ha respondido el edil de Barcelona pel Canvi, Manuel Valls. Para compensar la ausencia del voto de Forn, la edil de BComú Laura Pérez también se ha ausentado del pleno para no alterar las mayorías.

Reproches por la inseguridad

El equipo municipal ha recibido reproches de todos los grupos por la creciente inseguridad en Barcelona, un problema que ha obligado a la alcaldesa a convocar la junta de seguridad este viernes. "Tenemos una emergencia de seguridad", ha señalado Artadi, "son hechos reales, incrementos de hurtos y acciones violentas con armas de fuego". La edil de C's, Luz Guilarte, también le ha afeado a la alcaldesa que "el incivismo campa a sus anchas" en la capital catalana.

"Barcelona no es una ciudad segura y no lo será sin una estrategia adecuada a largo, medio y corto plazo", ha abundado Manuel Valls, edil de Ciutadans pel Canvi, que ha reprochado que la tenencia de alcaldía sobre seguridad sea la sexta. "Debería ser la primera porque es el principal problema de esta ciudad".