Cargas de los Mossos d’Esquadra en el desalojo de una familia en el Raval de Barcelona

Jornada de movilizaciones contra los desahucios en el centro de Barcelona. Decenas de vecinos se han concentrado para paralizar tres desalojos en los barrios de Poble-sec, Gòtic y el Raval. Solo en este último caso la presión no ha logrado evitar el lanzamiento, en una protesta que ha derivado en cargas de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra contra varios de los manifestantes.

Sobre las 9 horas las primeras furgonetas de la policía catalana han hecho acto de presencia en la calle Sant Bartomeu, frente al piso en el que vivían Tamara y sus hijos desde hace unos meses. Según explican desde el Sindicato de Vivienda del Raval, esta mujer ocupó la vivienda justo después de que se marchara otra familia que estaba en proceso de desahucio. “A Tamara le quedaban unos días para recibir el informe de vulnerabilidad de los servicios sociales, pero la comitiva judicial no ha querido esperarse”, denuncia Joana Sales, del sindicato.

El desalojo se ha iniciado poco después pese a la resistencia de algunos vecinos, pero no ha sido hasta la llegada de otro grupo de activistas que la situación se ha tensado. Decenas de personas han acudido al lugar desde el Poble-sec, donde acababan de paralizar otro desalojo, para dar apoyo a Tamara, pero no han podido acceder a la calle Sant Bartomeu debido a la amplia presencia policial. Ha sido en su intento para rebasar el cordón cuando los Mossos han realizado las primeras cargas. La policía ha vuelto a cargar en otra ocasión para dispersar a los manifestantes hacia la Rambla del Raval. Desde el Sindicato denuncian que justo en ese momento habían desconvocado la concentración.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha acusado al conseller de Interior de "hacer el trabajo sucio a los fondos buitre" con un dispositivo policial que ha calificado de "desproporcionado". "Instamos al Govern a impulsar una mediación en casos como este, de una madre con dos criaturas", ha expresado Colau.

A Barcelona necessitem mossos per moltes tasques de seguretat. No entenem pq @MiquelBuch prioritza dispositius desproporcionats per desnonar families vulnerables, fent-li la feina bruta a fons voltors. Instem @govern a impulsar mediació en casos com aquest: mare amb 2 criatures! https://t.co/Gye8DSENfz