Un bloque ocupado de Barcelona denuncia que el propietario les envía "matones" para presionarles en pleno estado de alarma

Las familias que ocupan desde el pasado 8 de marzo el bloque de la calle Sagunt, 39, en Barcelona, han visto como este martes, en pleno estado de alarma, la propiedad les enviaba un equipo de operarios de la empresa de seguridad City Lock, especializada en desalojos de okupas, para cambiar la cerradura de entrada al inmueble. "Nos han dicho que harían control de acceso de entrada y salida", explicaba a eldiario.es Susanna, una de las familias que vive en el edificio.

El representante de la propiedad, acompañado de estos operarios, se ha presentado al edificio sobre las 12h con el objetivo de cambiar cerraduras de la entrada, del terrado y del trastero. Pero no solo eso. "Han ido llamando puerta por puerta para ver si vivía gente en todos los pisos y si queríamos negociar con la propiedad para salir", relata Susanna. Las familias lo ven como un intento de la propiedad para presionarles y expulsarles con el envío de "matones", al estilo de la más conocida empresa Desokupa, en un momento en el que no pueden convocar acciones de protesta debido a la situación de confinamiento.

El bloque, vacío desde 2016, lo ocuparon el 8 de marzo desde el Grupo de Vivienda de Sants con el apoyo de otras entidades como el Sindicato de Inquilinos. En él viven básicamente mujeres en riesgo de exclusión, según explicaron. Estas mismas entidades han convocado una rueda de prensa a las 17h frente al edificio.

Los Mossos les instan a dar llaves

En una calle absolutamente vacía, poco después de las 15 h de este miércoles, nada hacía pensar la situación de tensión que se vive en el bloque. En su interior, tras la puerta que da acceso al vestíbulo de la planta baja, seguían los trabajadores de City Lock, con los que ha podido hablar eldiario.es. Estos han alegado que la propiedad tiene derecho a cambiar la cerradura y han asegurado que no impedirán la entrada ni salida de nadie, y que repartirán llaves nuevas a los ocupantes.

Esto último se debe a que los Mossos, que se han desplazado al lugar cuando han tenido constancia de que se había llevado a cabo el cambio de cerradura, según fuentes del propio cuerpo. Desde la policía catalana aseguran que han abierto diligencias informativas y que han contactado con la propiedad, Dinder Trade SL, precisamente para que facilitase llaves a las familias. "Si no, les hemos comunicado que serían denunciados por delito de coacciones", añaden estas fuentes.

Desde la policía aseguran que la propiedad se ha comprometido a a darles las llaves, y que una patrulla del cuerpo estaría comprobando que así ha sido. Los trabajadores de City Lock, por su parte, han asegurado a eldiario.es que los ocupantes se podían poner en contacto telefónico con la propiedad para recibir un juego.

Pero las familias aseguran que no han recibido nada. Y no solo eso, sino que la experiencia del Sindicato de Inquilinos con esta empresa les lleva a pensar que no se las darán. Así ha ocurrido en el Bloc Llavors del Poble-sec, desalojado el mes pasado casi en su totalidad excepto por tres pisos. Según los activistas, City Lock cambió las cerraduras y mantiene un control de acceso como forma de presión, dejando pasar a esos tres inquilinos pero sin llegarles a dar la llave pese a sus reiteradas peticiones.

Desde que se declaró el estado de alarma, los procesos judiciales para desalojar ocupaciones de pisos han quedado paralizados, así como los de desahucios.