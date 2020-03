La Generalitat ordena a los centros de menores eliminar cualquier actividad en el exterior por el coronavirus

El aislamiento en los centros de menores para evitar el contagio de coronavirus supone la supresión de las visitas de los niños y niñas a sus familiares, la entrada y salida de profesionales y voluntarios que no sean los educadores y, por último, la prohibición de cualquier actividad en el exterior. Esta última medida es la principal novedad de una instrucción enviada este domingo y que modifica la del pasado jueves, que sí permitía el ocio en espacios abiertos "no masificados, cerca del centro y sin utilizar transporte público".

A partir de este lunes, los niños y jóvenes tutelados por la Generalitat deberán cumplir con el confinamiento como cualquier otro hogar, aunque en su caso en centros que comparten con decenas de compañeros, tanto en los Centros Residenciales de Acción Educativa (CRAE) como en los de acogida, pensados para una primera recepción de los menores migrantes no acompañados. En total hay unos 5.000 niños y adolescentes en esta situación en Catalunya.

Con el cierre de colegios e institutos, la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) les recomienda "organizar actividades diarias" sin precisar cuáles, siempre que cumplan con varias recomendaciones. Entre ellas, no estar todos los niños y niñas en un mismo espacio, no usar el comedor a la vez, no compartir productos de limpieza o higiene o mantener una distancia entre ellos de un metro.

La instrucción, firmada por la directora de la DGAIA, Sara Cabanes, recuerda también los protocolos de prevención para evitar contagios entre los trabajadores y ordena que se refuerce la limpieza. "Asegurar que en todos los baños haya jabón, pañuelos o toallas de papel de un solo uso" o "garantizar que los niños y niñas tengan suficientes pañuelos de papel y que los tiren una vez usados" son algunas de estas medidas.