De "fuera el Borbón" a "bienvenido majestad": los CDR y VOX esperan al rey en Tarragona

"Fuera el Borbón" y "bienvenido majestad". Dos lemas de signo opuesto se han podido escuchar a pocos metros del Nou Estadi de Tarragona a menos de tres horas horas de la inauguración de los juegos del Mediterráneo, en una ceremonia en la que coincidirán el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el president de la Generalitat, Quim Torra.

La primera protesta, convocada por los Comités de Defensa de la República (CDR), ha congregado desde las 17 horas a poco más de un centenar de personas vestidas de amarillo y equipados con cazuelas y silbatos. A la segunda concentración, organizada por el partido de ultraderecha VOX, han asistido una cincuentena de personas, muchos ondeando banderas de España y de Tabarnia.

Las dos convocatorias, separadas por apenas 100 metros, han transcurrido sin incidentes. Solo cuando los activistas independentistas han tratado de acercarse a la concentración de VOX agentes de los Mossos d'Esquadra han tenido que formar un cordón para impedirles el paso, sin más consecuencias. Los miembros de los CDR han permanecido picando sus cacerolas y coreando lemas como "fuera la justicia española" y otros cánticos a favor de la independencia y contra el rey.

"Desde el discurso del 3 de octubre el rey no es bienvenido en Catalunya", asegura Blanca, vecina de Tarragona y activista del CDR local. Mientras aguanta una pancarta en la que se puede leer "que salte el borbón", comenta que le parece bien que al final Torra se haya decantado por acudir a la cita oficial. "Sus razones habrá tenido y si lo ha decidido me parece bien; el que no debería venir es el rey", insiste.

Por su lado, el vicesecretario de Comunicación de Vox, Jordi Ferrer, ha explicado a este diario que la suya no es una contramanifestación a la protesta de los CDR, sino que es una concentración de apoyo al monarca. "Queremos mostrarle a su majestad que es bienvenida a Catalunya", explica Ferrer. La mayoría de los que participan en esta protesta tienen entrada para asistir a la ceremonia dentro del estadio.

A la concentración de los CDR ha acudido el diputado de la CUP Carles Riera y la concejala del partido en Tarragona Laia Estrada. Han anunciado que ellos acudirán a la ceremonia inaugural pero para mostrar pancartas de "libertad presos políticos" frente al monarca. Han pedido a Torra que "boicotee" la presencia de Felipe VI. "Con la monarquía borbónica no se negocia, se la expulsa", ha concluido Riera, que además ha asegurado que están en contra de los Juegos del Mediterráneo por la inversión de dinero público que ha supuesto para la ciudad y que se podría haber destinado a fines sociales.

Además de las protestas a favor y contra el rey, también la ANC ha convocado una manifestación a las 18.45 horas, aunque más hacia el centro de la ciudad. A ella ha acudido el president Torra.

El President @QuimTorraiPla ja està entre els tarragonins i tarragonines.

Està a casa seva i cap monarca espanyol el silenciarà. #TarragonaRepublicana pic.twitter.com/kM7U6csG9j — ANC Tarragona🎗 (@ANCTarragona) 22 de juny de 2018

Torra se apunta a última hora

"¿Ah, que al final viene Quim Torra? No tenía ni idea", comenta Siscu tras la barra de su bar Circells, a escasos metros del estadio. "Está bien por Tarragona, pero no por el rey... A ver cómo se saludan", valora este vecino de la ciudad.

La víspera de la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona ha estado marcada por la política en vez del deporte. El president de la Generalitat Quim Torra, ha rectificado su negativa inicial a plantar el rey Felipe VI en la ceremonia de inauguración del evento, prevista para las 21 horas. En el palco coincidirán así pues Torra, Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Si en un primer momento el president se decantaba por no acudir a la gala inaugural debido a las críticas del rey al independentismo en su discurso del pasado 3 de octubre, finalmente Torra acudirá a Tarragona. "Estaré en Tarragona porque es nuestra casa. La presencia del rey de España no condicionará la presencia de nuestras instituciones catalanas", ha justificado, para a renglón seguido anunciar que la Generalitat rompe relaciones con la Casa Real.

Está por ver si el president encuentra un hueco en la gala para entregar al monarca, tal y como ha anunciado, de los informes del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, sobre la actuación policial del 1-O. Y es que la Zarzuela y la Moncloa han rechazado la reunión que había solicitado Torra con Felipe VI.

El primer día de los juegos

Acostumbrado a recibir a los seguidores del Gimnàstic de Tarragona en los días de partido en casa, Siscu espera animar el bar con los asistentes a los Juegos del Mediterráneo, aunque no las tiene todas. "No he visto demasiada publicidad por ningún lado, esto es señal de que no interesa mucho", reflexiona.

El evento deportivo, que debía celebrarse en 2017 pero se acabó aplazando un año por motivos de presupuesto, tiene lugar desde este viernes hasta el 9 de julio. En los Juegos del Mediterráneo compiten en una amplia variedad de deportes hasta 26 países de los tres continentes que lindan con este mar.

"Solo faltaba que no viniera el presidente, pocas cosas que hacemos en Tarragona al menos que venga", expresa Marisa García, también vecina del estadio en el que se celebra la ceremonia. Tampoco ella conocía la última hora sobre la asistencia del president, y asegura que le preocupa poco el devenir de la competición, pero aclara: "¿Esto es Catalunya, no? Si alguien tiene que quedarse en casa es el rey", zanja.