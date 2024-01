Académicos y ONG internacionales piden al Ayuntamiento de Barcelona que frene su ofensiva contra los clubes de cannabis

La ofensiva que el Ayuntamiento de Barcelona ha emprendido para intentar cerrar los clubes sociales de cannabis de la ciudad, adelantada por elDiario.es, ha generado el rechazo de casi 200 académicos, profesionales, representantes gubernamentales, ONG's y entidades de abordaje de drogodependencias de todo el mundo.

En una carta dirigida al Ayuntamiento, los 180 firmantes denuncian la “postura regresiva” del consistorio barcelonés y consideran que el intento del consistorio de acabar con estos locales “no se encuentra alineada” con “los avances cruciales en políticas de drogas en el ámbito mundial”.

Los signatarios, de 53 países distintos, consideran que los clubes de cannabis “priorizan los derechos humanos y la salud pública por encima de la criminalización” de los consumidores y recuerdan que buena parte de estos recintos operan “como organizaciones sin ánimo de lucro” que permiten a los usuarios de cannabis “consumirlo colectivamente, distanciándose del mercado ilegal y sus riesgos asociados”.

Más allá de decenas de académicos y expertos en políticas de drogas, entre los firmantes se encuentran el presidente de la Autoridad por el Uso Responsable del Cannabis en Malta (la única agencia gubernamental de regulación del cannabis para uso adulto en Europa), el embajador y exsecretario general de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay, la directora del International Drug Policy Consortium, el director del Global Drug Policy Observatory, representantes de la Oficina Nacional de Coordinación contra la Dependencia de Suiza...

Se han adherido también entidades de ámbito internacional como Transform Drug Policy Foundation (Reino Unido), el think thank estadounidense Institute for Policy Studies, la Open Society Foundations (Estados Unidos), el Instituto RIA (México), el Transnational Institute (Países Bajos) o el International Drug Policy Consortium (un consorcio de más de 200 ONGs internacionales que trabajan en la reforma de política de drogas).

Ofensiva del Ayuntamiento

Este periódico publicó a finales de diciembre que el equipo de Jaume Collboni (PSC) había iniciado una ofensiva contra los clubes de cannabis de la ciudad con la intención de cerrarlos todos, según admitió en un pleno municipal el tercer teniente de alcalde, Albert Batlle.

La acometida del Ayuntamiento se basa en un un aumento de las inspecciones para comprobar si en estos recintos se fuma cannabis, en cumplimiento de una sentencia del TSJC que estableció que en el interior de los clubes no se podía ni consumir ni facilitar el acceso a la sustancia. Fuentes del sector apuntan que algunos de estos locales han dejado de permitir el consumo de marihuana en su interior durante las últimas semanas.

La misiva, liderada por la entidad con sede en Barcelona ICEERS, recuerda el “éxito y reconocimiento internacional” que los clubes de cannabis están teniendo en otros países, hasta el punto de que países como Malta, Suiza, Alemania, República Checa y Colombia están estudiando o implementando pruebas piloto con modelos similares.

“Los clubes sociales de Cannabis constituyen espacios privilegiados para investigar e implementar intervenciones científicas, educativas y basadas en la salud con usuarios de cannabis”, sostiene la carta, que recuerda que a pesar de que estos recintos llevan ya más de dos décadas en la ciudad, a día de hoy carecen de una regulación específica.

La carta solicita al Ayuntamiento que abogue por leyes que respeten y toleren estos espacios, que participe en los diálogos para dotar de un marco legal estable a los clubes de cannabis y que desarrolle alianzas con otros municipios internacionales que compartan “un compromiso por la reforma de las políticas de drogas”.

“Creemos que Barcelona puede seguir estableciendo un precedente hacia un enfoque más compasivo y basado en evidencias para la regulación del cannabis en el ámbito internacional”, remacha el texto.