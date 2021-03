Acuerdo en Catalunya para que Endesa asuma el 50% de la factura de la pobreza energética y gran parte de la deuda acumulada

Acuerdo sin precedentes en Catalunya para combatir la pobreza energética. El Govern ha firmado un doble acuerdo con Endesa, la principal compañía suministradora, para repartirse entre ambos la factura de la pobreza energética, por un lado, y también la deuda acumulada por 35.518 familias vulnerables, que quedan liberadas de tener que hacer frente a los impagos acumulados. Tras años de negociaciones y a partir de la ley de emergencia social aprobada en 2015, la compañía ha accedido a firmar un convenio con la Generalitat.

Han sido dos los documentos firmados. Con el primero, Endesa se compromete a asumir el 100% de la deuda de las familias por pobreza energética desde 2015 hasta 2018 y la mitad de las de 2019 y 2020, cuando los impagos se han disparado por la pandemia. La otra mitad la asumirá la Generalitat. En total, la compañía acabará haciéndose cargo de 28 de los 37,8 millones de euros generados.

De forma parecida, en la segunda parte del acuerdo, que tendrá vigencia de un año, la eléctrica acepta cubrir durante 2021 el 50% la factura que generen estas familias que no pueden pagar. La otra parte la asumirá la Generalitat, que luego elaborará un convenio con las otras administraciones, las locales y en especial las diputaciones, para que aporten un 25% de ese porcentaje.

En la presentación del acuerdo, que supone también el fin de la judicialización de muchos impagos de familias, han participado todos los actores implicados, desde los representantes de la Generalitat –los consellers de Asuntos Sociales y Empresa– hasta los del Ayuntamiento de Barcelona, pasando por las cuatro diputaciones provinciales, la directora general de Endesa y dos de las principales entidades sociales que han combatido esta forma de exclusión: la Alianza contra la Pobreza Energética y la Taula del Tercer Sector Social.

Seis años de negociaciones frustradas

La lucha contra la pobreza energética en Catalunya logró un impulso decisivo en 2015, cuando las entidades sociales, en especial la Alianza contra la Pobreza Energética, lograron que se aprobase una ley que impedía los cortes de luz a las familias vulnerables. Aquella norma, la misma que prohibía también los desahucios, recogía también que las Administraciones públicas debían establecer convenios con las compañías proveedoras para que financiasen “a fondo perdido” o con descuentos “muy notables” las facturas de quienes no podían pagar.

Este último ha sido desde entonces el principal punto de desencuentro entre las eléctricas y la Administración catalana, que hasta ahora no había logrado que se las compañías hicieran cargo ni de las facturas futuras ni de la deuda acumulada de las familias vulnerables. Esto provocó que muchos hogares pobres optasen por no consumir luz o gas pese a que la ley les protegía contra los cortes, puesto que querían evitar cargar con una mochila cada vez más abultada de deudas por impagos. La entidad Alianza per la Pobreza Energética llegó a denunciar que compañías como Endesa vendían esas deudas a empresas especializadas en cobros de este tipo para perseguir a algunas familias.

Uno de los grandes intentos para alcanzar el convenio con Endesa fue el de 2017, encabezado por Carles Puigdemont, desde la Generalitat, y Ada Colau, desde el Ayuntamiento de Barcelona, junto a distintas administraciones locales y supramunicipales. Aquel frente común, conformado poco después del fallecimiento de una anciana víctima de pobreza energética en Reus, exigió a las eléctricas que asumiesen el 50% de la factura, pero la propuesta no obtuvo el sí de las empresas. Más adelante, Endesa pidió a los consistorios que asumiesen la mitad de la deuda de los vecinos que no podían pagar y amenazó con cortar suministros si no lo hacían.