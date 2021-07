Ada Colau, con mascarilla republicana en el primer pleno de Barcelona con el retrato de Felipe VI

El retrato del rey ha vuelto a presidir este viernes, seis años después de que se retirará el busto del rey emérito, el salón de plenos del Ayuntamiento de Barcelona después de la sentencia del Tribunal Supremo que obligó al consistorio a colocar la imagen del monarca. La restitución del retrato del rey, colocado en una esquina de la cámara y de pequeñas dimensiones, ha protagonizado el inicio del pleno municipal del mes de julio, que ha arrancado con una intervención de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha lucido una mascarilla con la bandera de la II República.

"Hay un cambio en la simbología de este consejo plenario por imperativo legal. Ha aparecido la imagen del monarca a raíz de una sentencia que obliga a todos los ayuntamientos a que esta imagen esté en los plenos municipales", ha indicado la alcaldesa, que se ha mostrado "orgullosa de haber abierto el debate" sobre esta cuestión y de haber retirado el busto del rey emérito Juan Carlos I.

"Aquel busto no tenía que estar presidiendo este consejo plenario porque era de un rey emérito y, además, porque es un corrupto confeso que está actualmente fugado en una dictadura árabe", ha subrayado la alcaldesa, cuya intervención ha provocado las críticas de los portavoces de PP y Ciudadanos e incluso de los socialistas, sus socios de gobierno. La efigie del rey se ha restituido "para no comprometer" la institución ni los funcionarios públicos, pero el busto de Juan Carlos "no volverá nunca más", ha remarcado Colau.

Tras la intervención de Colau, en un debate en un tono áspero las fuerzas independentistas han reprochado la restitución del retrato y los partidarios de la unidad de España lo han celebrado y han criticado el "espectáculo" de la alcaldesa. Al respecto, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha intervenido en representación del PSC y ha expresado su apoyo a la decisión de restablecer el retrato, aunque ha criticado a Colau por abrir un debate que "tapa" el resto de cuestiones importantes que se tratan en el pleno.

Sobre la mascarilla de la II República, la alcaldesa ha asegurado que no tiene relación con la restitución del retrato del rey, sino con las declaraciones del exministro Ignacio Camuñas, que el pasado lunes afirmó en un acto del PP, en presencia del líder del partido, Pablo Casado, que la Guerra Civil fue consecuencia del gobierno republicano y por ello el alzamiento militar "no fue un golpe de Estado" sino "un fracaso de todos los españoles".