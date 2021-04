Ada Colau: "En Twitter se ha normalizado el acoso a las mujeres que hacemos política"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha defendido este martes su marcha de Twitter y ha negado que sea una decisión para dejar de rendir cuentas con la ciudadanía. "En Twitter se han normalizado los insultos, las amenazas y el acoso a las mujeres que hacemos política", ha alegado la alcaldesa, que ha cargado contra el "mal uso" de las redes.

En una entrevista en el programa 'Planta Baixa' de TV3, Colau ha respondido por primera vez a preguntas sobre su marcha de la red social. La alcaldesa ha hecho hincapié en que su abandono no Twitter no supone esconderse de las críticas. "Nadie puede discutir que he rendido cuentas con la ciudadanía de forma permanente", ha mantenido Colau, que se ha definido como "una de las políticas más accesibles".

Sin embargo, ha matizado Colau, "una cosa es la crítica y la rendición de cuentas y otra es el mal uso de las redes sociales". A juicio de la alcaldesa, Twitter viene sufriendo de "una deriva donde se imponen las malas praxis", como los 'bots', los perfiles falsos y el acoso. Todo ello contribuye a crear, según Colau, "una cultura del ruido y la crispación", cuando en su opinión "la política necesita lo contrario".

"Tenemos que pasar de la cultura del 'zasca' y la crispación a la política de la cooperación y el diálogo en un momento crítico para la ciudadanía", ha reclamado la alcaldesa, que ha acusado a la red social de "haber contaminado demasiado el tono y las formas de la política". "Estoy muy convencida de la decisión", ha apostillado Colau.