Aragonès pacta con sindicatos y patronal destinar 15,4 millones a la FP en plena negociación por los presupuestos

El Govern destinrá 14,5 millones de euros del presupuesto de 2023 a garantizar más plazas para la Formación Profesional (FP) en el próximo curso 2023-2024. Así lo ha anunciado este lunes el ejecutivo, tras un encuentro con el Consell del Diàleg Social (patronales Foment del Treball y Pimec, y los sindicatos CCOO y UGT).

Además, también se prevé destinar 4 millones de euros de ayudas para “intensificar el apoyo” a la internacionalización de las empresas catalanas. Igualmente, se ha formalizado el incremento del 8% del Indicador de la Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) para 2023, de tal manera que pasará de los 569,12 euros mensuales a los 615.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha calificado el acuerdo de “histórico” y ha remarcado que es la primera vez que e incluye a los agentes sociales en la negociación de los presupuestos.

En plenas negociaciones con el PSC

Este acuerdo llega en medio del proceso de negociaciones por los presupuestos catalanes y horas después de que la portavoz del PSC, Alícia Romero, asegurara que ve “muy difícil” cerrar un acuerdo durante esta semana.

Las previsiones marcaban el Consejo Ejecutivo extraordinario de este miércoles como el momento en que se podrían aprobar los presupuestos, para que el Parlament pudiera hacer un debate de totalidad antes de Navidad y tenerlos aprovados para la segunda quincena de enero. Pero este escenario, tras las palabras de Romero, parece que se aleja, a pesar que la socialista ha asegurado que las negociaciones continúan en pie durante esta semana.

Romero, en una entrevista con la ACN, ha advertido al ejecutivo que si quiere el apoyo socialista, no puede presentar las cuentas hasta que “todo esté negociado y cerrado”. Siendo, además, que los presupuestos ya no podrán estar vigentes el 1 de enero y se requerirá de una prórroga técnica, los de Salvador Illa, que aseguran que no tienen prisa, apuntan que “ya no viene de 30, 40 o 45 días”.

Con todo, el PSC ha recordado que quieren un presupuesto negociado, “no de adhesión” y alertan que cualquier otro tipo de enfoque sería “de una cierta falta de respeto hacia el adversario”.