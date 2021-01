Aragonès pide una tregua electoral a Junts mientras el PSC aleja a Illa del foco electoral

A la espera de lo que tenga que decir la justicia sobre el aplazamiento electoral en los próximos días, este lunes varios partidos catalanes han tratado de desactivar el modo electoral para no eternizar la campaña hasta el 30 de mayo, fecha en la que están previstas las nuevas elecciones. El primero que ha salido en esta línea ha sido el vicepresident Pere Aragonès, que en una entrevista en la agencia Europa Press ha reclamado a sus socios de Junts "mejorar los mecanismos de coordinación" durante los próximos meses, es decir, ratificar la tregua que ya firmaron el pasado mes de septiembre para no enzarzarse en una guerra constante en el interior del Govern que dure cinco meses.

A diferencia de lo que pasa en Junts, en ERC la mayor parte de sus caras visibles de cara a las elecciones forman parte del Ejecutivo, como el propio Aragonès. Los republicanos temen, por esta razón, que desde la formación de Carles Puigdemont utilicen esta circunstancia para lanzar una ofensiva interna en el Govern que desgaste a todos los participantes, mientras ellos mantienen a sus principales candidatos, como Laura Borràs, Joan Canadell, Elsa Artadi, lejos de la polémica.

Que se iniciase una guerra interna con intenciones electoralistas ya fue un temor que compartieron varios miembros del Govern en septiembre pasado, tras la inhabilitación de Torra. Sin embargo, entonces acabó saldándose de forma satisfactoria con un pacto de no agresión que, en general, ambas partes cree que ha funcionado bien, pese a las diferencias e interferencias que se han producido respecto a las restricciones sanitarias entre Empresa y Salut. Ahora ERC aspira a limar también esos roces y a afianzar entre los consellers la idea de que las batallas internas desgastan a ambas formaciones y, también, a la institución.

También en el PSC han dado muestras este lunes de que no tienen intención de mantener las espadas en alto hasta mayo. Pese a que los socialistas no descartan aún acabar recurriendo la suspensión de las elecciones ante el Tribunal Superior de Justicia catalán, la portavoz de la formación, Eva Granados, ha informado de que han suspendido su campaña electoral y ha llamado al resto de los partidos a hacer lo mismo. Según ha explicado la diputada, no quieren "hacer más grande el desbarajuste que se ha generado por la suspensión de las elecciones", una decisión que según ha apuntado "deja sin Govern efectivo al país durante cuatro meses".

La suspensión de la campaña de los socialistas busca, además, preservar la figura de Illa como ministro y alejarla de los focos de la campaña durante los meses que desean que mantenga su cartera. "Va a seguir en el ministerio hasta que comience la campaña", ha zanjado Granados.

Sobre la posibilidad de reclamar a la justicia seguir adelante con las elecciones, el PSC ha informado de que ha consultado a diversos juristas sobre la posible interposición de un recurso, pero que aún no ha tomado una decisión. Los socialistas son conscientes de que ante el TSJC se han presentado ya tres recursos, uno de ellos con una petición de medidas cautelarísimas, que obligarán a la justicia a pronunciarse en las próximas horas sobre las elecciones. Una circunstancia que resta presión al PSC para acudir ya ante los tribunales y les permite evitar exponerse a un revés judicial.